Nigeria: Tous les candidats désignés pour les élections générales de 2027

Ce samedi 30 mai 2026 marquait le dernier jour des primaires au Nigeria. Les différents partis ont désormais désigné tous leurs candidats pour les élections générales de 2027, au niveau national comme local.

Mercredi 27 mai, l'opposant Atiku Abubakar a remporté la primaire de l'ADC (Congrès démocratique africain) en vue de la présidentielle à venir. Ce samedi 30 mai, c'est l'ancien chef de l'État Goodluck Jonathan qui a été désigné candidat pour le PDP (Parti démocratique populaire). Peter Obi - arrivé troisième lors du scrutin de 2023 - a quant à lui été définitivement adoubé par le NDC (Congrès démocratique du Nigeria). Mais les deux partis ont dénoncé les pressions dont ils ont été la cible, et les efforts du pouvoir pour les empêcher de se réunir.

« C'est le peuple qui doit décider »

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Sur scène, Peter Obi agite le drapeau du NDC, le parti qu'il représentera dans la course à la présidentielle du Nigeria. Dans son discours, l'ancien chef du parti travailliste, a dénoncé les pressions du pouvoir : « Nous voulons être le gouvernement du peuple. Par le peuple et pour le peuple. C'est le peuple qui doit décider. Aujourd'hui la situation est difficile. Les partis d'opposition sont traités comme des criminels, nous sommes harcelés. Notre gouvernement travaillera avec l'opposition. Nous nous assurerons qu'elle existe. »

« Jonathan est de retour »

À Abuja, la police a notamment empêché les dirigeants du PDP de se réunir dans la salle de conférence qu'ils avaient réservée pour organiser leur congrès. Ceux-ci ont dû se replier dans la résidence de l'un d'entre eux, pour désigner officiellement l'ancien président Goodluck Jonathan comme leur candidat unique : « Aujourd'hui, le pouvoir nous a confirmé que le président Jonathan les effraie. Sinon comment expliquer qu'ils aient essayé de nous empêcher de nous réunir ? Allez leur dire que Jonathan est de retour ! »

Le secrétaire national du PDP, Ini Ememebong a indiqué qu'une cérémonie publique serait organisée prochainement pour remettre le drapeau de leur parti à Goodluck Jonathan en bonne et due forme. Et c'est le président sortant, Bola Tinubu, qui a été choisi par le parti majoritaire APC pour concourir de nouveau.