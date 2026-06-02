Rwanda: Clap de fin juridique entre Londres et Kigali devant la Cour permanente d'arbitrage

Le ministre britannique de l'Intérieur, James Cleverly et le ministre rwandais des Affaires étrangères, à Kigali, au Rwanda, le 5 décembre 2023.

La confrontation financière consécutive à la rupture du pacte migratoire euro-africain a trouvé son épilogue judiciaire. Saisie par le gouvernement rwandais, la Cour permanente d'arbitrage (CPA) a formellement rejeté les réclamations de Kigali, qui exigeait du Royaume-Uni le versement de dizaines de millions de dollars au titre d'engagements financiers non honorés. Cette sentence marque le point final d'un feuilleton géopolitique hautement controversé, initié en 2022 et définitivement sabordé en 2024.

La tentative de Kigali d'obtenir une compensation financière après la résiliation unilatérale de son partenariat avec Londres s'est heurtée au droit international. Les magistrats de la Cour permanente d'arbitrage, instance internationale établie à La Haye, aux Pays-Bas, ont rejeté l'ensemble des requêtes formulées par la République du Rwanda.

Selon les éléments du verdict rendus publics le lundi 1er juin 2026, l'instance arbitrale a fondé sa décision, prise initialement le 15 mai, sur l'analyse des canaux officiels. En se basant sur le rapport d'analyse de la rédaction d'Africanews, les juges ont souligné que la nature des échanges diplomatiques écrits intervenus entre les deux nations à la suite de la dénonciation du contrat faisait obstacle à toute exigence de paiement ultérieur des montants réclamés par la partie rwandaise.

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Au cœur de ce litige arbitral initié en novembre 2025 figuraient deux tranches financières majeures de 50 millions de livres sterling chacune (soit environ 67 millions de dollars par versement). Le gouvernement rwandais arguait que la Couronne britannique demeurait contractuellement redevable de ces sommes, destinées initialement à absorber les charges structurelles de réinstallation et d'intégration des exilés pour les années 2025 et 2026. Kigali considérait que les engagements initiaux devaient survivre à l'annulation politique du dispositif.

Pour rappel, ce traité bilatéral paraphé en 2022 ambitionnait de transférer vers la capitale rwandaise les demandeurs d'asile arrivés par des voies clandestines ou de fortune sur le sol britannique. Toutefois, dès son accession au 10 Downing Street en juillet 2024, le Premier ministre travailliste Keir Starmer avait décrété l’abrogation immédiate de ce projet hérité des conservateurs, le qualifiant de gouffre financier inefficace.

Si la sentence a été accueillie avec satisfaction par les autorités britanniques qui y voient la validation de leur position défensive, le gouvernement rwandais a choisi d'adopter une posture de retenue diplomatique. Par la voix de sa porte-parole, Yolande Makolo, Kigali a déclaré acter le verdict avec respect, qualifiant désormais cette affaire de close.

Les autorités rwandaises ont néanmoins tenu à mettre en exergue l'existence d'une opinion dissidente exprimée par l'un des trois arbitres du panel, le professeur égyptien Mohamed Abdel Wahab, qui s'est prononcé en faveur du paiement de la deuxième année du contrat. Pour le Rwanda, cette nuance technique démontre la profonde complexité juridique des textes contractuels qui liaient les deux États. Les compléments d'enquête confirment que le projet aura finalement coûté plus de 700 millions de livres au contribuable britannique, pour seulement quatre migrants effectivement réorientés vers Kigali sur une base purement volontaire avant l'effondrement du protocole.