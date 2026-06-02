Sud-Soudan: Plus de la moitié du pays connaît une insécurité alimentaire aiguë, dit l'ONU

Au Soudan du Sud, le Programme alimentaire mondial (PAM) manque de moyens. Selon les dernières estimations de l'ONU, plus de 56% des 13 millions d'habitants de ce pays connaissent actuellement une insécurité alimentaire aiguë.

La famine menace certaines régions du Soudan du Sud, résultat de la reprise des combats et de l'effondrement de l'accord de paix de 2018. Alors que les opérations humanitaires s'intensifient grâce à la réouverture de l'accès humanitaire dans certaines zones contrôlées par l'opposition ces dernières semaines, le PAM a besoin de 266 millions de dollars pour pouvoir empêcher le scénario du pire.

« Risque réel de famine »

D'après le porte-parole du PAM au Soudan du Sud, Tomson Phiri, interrogé par notre correspondante dans ce pays, Florence Miettaux, « le Programme alimentaire mondial est très inquiet pour les nombreuses personnes coincées dans des régions inaccessibles du Soudan du Sud, où la faim et la malnutrition vont sans doute augmenter. »

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« Dans quatre comtés, dit-il, il y a un risque réel de famine si la situation continue de se dégrader. Ces comtés n'ont rien connu d'autre que des conflits ces derniers temps et la majorité de leurs habitants sont pris en étau entre les inondations et les lignes de front. Le PAM est engagé dans une véritable course contre la montre. Nous nous efforçons de mettre en place une réponse. Nous utilisons les rivières, les routes, et les airs pour tenter d'atteindre les gens qui ont besoin d'aide alimentaire. »

« Lacune »

Au total, pointe Tomson Phiri, « il y a environ 7,8 millions de Sud-Soudanais qui ont besoin d'aide, mais faute de moyens suffisants, nous ne ciblons que 4,2 millions de personnes. Il y a donc déjà une lacune. Et même parmi ces personnes ciblées, sans financements supplémentaires, nous risquons d'avoir à faire des choix très difficiles. »

Et le PAM au Soudan du Sud dit subir de plein fouet l'impact de la guerre entre les États-Unis et l'Iran, avec le blocage du détroit d'Ormuz et l'explosion du coût du carburant, qui occasionnent une facture supplémentaire de 3,2 millions de dollars par mois pour cette agence de l'ONU déjà en perte de financement.

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