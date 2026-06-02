Algérie: Mondial 2026 - La liste du pays dévoilée par Vladimir Petkovic

Ce dimanche 31 mai, le sélectionneur suisse des Fennecs a dévoilé un groupe de 27 joueurs pour disputer la Coupe du monde qui débute le 11 juin. Avant le début de la compétition, la liste sera réduite à 26, un des quatre gardiens sélectionnés devrait être écarté.

Toujours très attendue, la sélection algérienne était l'une des dernières nations africaines à n'avoir pas encore dévoilé sa liste pour le mondial américain. Vladimir Petkovic a mis fin au suspense en dévoilant une liste de 27 joueurs dont quatre gardiens et la présence de Luca Zidane.

Le portier, victime d'une fracture de la mâchoire et du menton fin avril avec son club de Grenade, est bien présent. Au milieu de terrain, le joueur du LOSC Nabil Bentaleb est sélectionné tout comme l'ancien lyonnais Houssem Aouar ou encore la révélation de la dernière CAN Ibrahim Maza. En revanche, Ismaël Bennacer n'est pas dans la liste.

Devant, le capitaine Riyad Mahrez sera accompagné notamment du marseillais Amine Gouiri et du joueur de Wolfsburg Mohamed Amoura. Ilan Kebbal, auteur d'une belle saison avec le Paris FC, n'a pas été appelé par Petkovic.

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Présent dans le groupe J en compagnie de l'Argentine, la Jordanie et l'Autriche, les Fennecs auront fort à faire lors de leur premier match puisqu'ils affronteront l'Albiceleste, championne du monde en titre le 17 juin dans la ville de Kansas City.

Gardiens :

Oussama Benbot, Melvin Mastil, Abdelatif Ramdane, Luca Zidane

Défenseurs:

Achref Abada, Rayan Aït-Nouri, Zinedine Belaïd, Rafik Belghali, Ramy Bensebaini, Samir Chergui, Jaouen Hadjam, Aïssa Mandi, Mohamed Amine Tougai

Milieux:

Houssem Aouar, Nabil Bentaleb, Hicham Boudaoui, Farès Chaïbi, Ibrahim Maza, Yacine Titraoui, Ramiz Zerrouki

Attaquants:

Mohamed Amoura, Nadhir Benbouali, Adil Boulbina, Farès Ghedjemis, Amine Gouiri, Anis Hadj Moussa, Riyad Mahrez