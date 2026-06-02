Congo-Kinshasa: Après avoir vaincu Ebola, l'infirmier Étienne Ezo prêt à reprendre son travail au chevet des malades

Après avoir contracté puis vaincu la maladie à virus Ebola, l'infirmier Étienne Ezo se dit prêt à reprendre son travail au service de la population de Bunia, en Ituri. Ce professionnel de santé figure parmi les patients déclarés guéris d'Ebola qui ont reçu leurs certificats de sortie du Centre de traitement Ebola (CTE) de l'hôpital de Nyakunde. Pour les autorités sanitaires locales, son parcours exceptionnel fait de lui, ainsi que de quatre autres survivants, des témoins clés dans la lutte contre la méfiance des communautés face à l'épidémie.

Le courage des soignants face au virus

Le cas d'Étienne Ezo illustre à la fois le lourd tribut payé par le personnel de première ligne et sa remarquable résilience. Son retour annoncé dans les services de soins constitue un message d'espoir pour les équipes médicales ainsi que pour les patients encore pris en charge.

Cette joie de la guérison est également partagée par d'autres rescapés de la province, qui ont été confrontés de près aux ravages du virus.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Après avoir contracté puis vaincu la maladie à virus Ebola, l'infirmier Étienne Ezo se dit prêt à reprendre son travail au service de la population de Bunia, en Ituri. Ce professionnel de santé figure parmi les patients déclarés guéris d'Ebola qui ont reçu leurs certificats de sortie du Centre de traitement Ebola (CTE) de l'hôpital de Nyakunde.

Pour les autorités sanitaires locales, son parcours exceptionnel fait de lui, ainsi que de quatre autres survivants, des témoins clés dans la lutte contre la méfiance des communautés face à l'épidémie.

Le courage des soignants face au virus

Le cas d'Étienne Ezo illustre à la fois le lourd tribut payé par le personnel de première ligne et sa remarquable résilience. Son retour annoncé dans les services de soins constitue un message d'espoir pour les équipes médicales ainsi que pour les patients encore pris en charge.

Cette joie de la guérison est également partagée par d'autres rescapés de la province, qui ont été confrontés de près aux ravages du virus.

« Aujourd'hui, c'est une joie pour moi. Nous étions plusieurs à souffrir de la même maladie, mais certains sont décédés. Moi, j'ai reçu mon certificat et je rends grâce à Dieu », témoigne Mika Makati, un autre survivant de l'épidémie.

L'hommage du Directeur général de l'OMS

Le Directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a personnellement salué l'engagement de l'infirmier Étienne Ezo ainsi que celui de l'ensemble du personnel de santé. Il a rappelé que ces soignants continuent d'exercer leur mission dans des conditions difficiles et parfois dangereuses afin de sauver des vies.

Le patron de l'OMS s'appuie sur l'exemple de ces survivants pour lancer un appel pressant à la vigilance.

« Votre courage nous donne de l'espoir. Votre histoire montre que cette épidémie peut être arrêtée. Mon message à la communauté est simple : si vous présentez des symptômes, venez rapidement chercher une assistance médicale. Comme ces survivants, vous pouvez également guérir », a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Pour les autorités sanitaires locales, les survivants de la maladie à virus Ebola constituent des ambassadeurs de la riposte et des témoins essentiels pour vaincre la méfiance des communautés face à l'épidémie et encourager le recours précoce aux soins.