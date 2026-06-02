Congo-Kinshasa: L'aéroport de Bunia de nouveau opérationnel après l'évaluation du dispositif de surveillance d'Ebola

2 Juin 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

L'aéroport de Bunia, en Ituri, est de nouveau opérationnel depuis la soirée du lundi 1er juin. Dans un communiqué, le ministère des Transports, Voies de communication et Désenclavement a indiqué que les conditions sont désormais réunies pour permettre une reprise progressive et sécurisée des activités aériennes à l'aéroport Murongo de Bunia. Cette décision fait suite à l'évaluation du dispositif de surveillance mis en place dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de la maladie à virus Ebola.

La reprise des vols s'accompagne d'un protocole sanitaire rigoureux destiné à prévenir toute propagation du virus. Le communiqué du ministère insiste notamment sur le contrôle systématique de la température corporelle de tous les voyageurs.

Ces vérifications doivent être effectuées obligatoirement avant l'embarquement ainsi qu'à l'arrivée de chaque vol. Les autorités rappellent également l'obligation de respecter strictement toutes les mesures barrières au sein des installations aéroportuaires.

Selon le ministère, ces dispositions visent à garantir la sécurité sanitaire des passagers, des équipages et du personnel aéroportuaire, tout en permettant la reprise progressive du trafic aérien dans la province de l'Ituri.

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