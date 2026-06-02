Ile Maurice: Les enquêteurs sur la piste des preuves immatérielles

Cinq jours après la découverte des corps de Norvic Salesse et de Manisha Budhoo dans un véhicule à Petit-Verger, les enquêteurs de la police de St-Pierre se concentrent désormais sur les environs immédiats du lieu du drame, les images de la Safe City aux abords de la maison, les témoignages des personnes présentes cette nuit-là et les allées et venues des véhicules.

C'est peu après minuit, dans la nuit de mercredi à jeudi, que le drame a été constaté au village de PetitVerger, à Saint-Pierre. Le corps de Manisha Budhoo, Compliance Officer à la Trident Trust Company (Mauritius), a été retrouvé à l'intérieur d'une Chevrolet noire immatriculée 1067 FB 12, appartenant à la mère de Norvic Salesse. Ce dernier, Technology Manager dans la même entreprise, a été transporté à l'hôpital Wellkin par son frère et des proches, mais y est décédé à son arrivée.

Les questions qui s'imposent d'emblée : à quelle heure le frère de Norvic Salesse est-il arrivé sur les lieux, et dans quel état se trouvait encore ce dernier et la jeune fille ?

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Les membres de la famille présents sur les lieux cette nuit-là doivent être entendus prochainement. Leurs déclarations permettront de reconstituer qui se trouvait dans et aux abords de la maison au moment du drame, dans quel ordre les personnes sont arrivées, et si le SAMU a été appelé à temps pour tenter de secourir Manisha Budhoo.

Se repasser le film

Les enquêteurs comptent s'appuyer sur les images de vidéosurveillance aux abords de la maison afin de déterminer quels véhicules ont circulé dans le secteur à l'heure du drame - et les jours qui ont précédé. L'objectif est double : identifier les allées et venues inhabituelles cette nuit-là, et établir si Norvic Salesse et Manisha Budhoo se rendaient régulièrement en ces lieux, ce qui permettrait de mieux cerner le contexte de leur présence commune.

Cette piste s'ajoute aux images déjà exploitées : celles du centre commercial d'Helvetia, qui ont confirmé que Manisha Budhoo était montée volontairement à bord du véhicule de son collègue après leur journée de travail le jeudi. Ce déplacement constitue le dernier moment documenté avant le drame. Ce qui s'est passé entre ce parking et le garage de Petit-Verger reste à établir.

«Fill in the blanks»

En parallèle, les téléphones portables des deux victimes ont été confiés à l'Information Technology Unit de la police. Messages, appels, données de localisation... les enquêteurs espèrent trouver des éléments susceptibles de combler les lacunes de la chronologie. Une visite au siège de la Trident Trust Company à Ébène est également prévue, afin d'interroger leurs collègues sur la nature de leur relation et leurs habitudes.

Lors de la fouille du véhicule le 29 mai, les policiers ont saisi plusieurs objets suspects - feuilles à rouler, emballages en aluminium vides, substance soupçonnée d'être du cannabis - transmis au Forensic Science Laboratory. Le rapport toxicologique, attendu prochainement, dira si les deux victimes avaient consommé des stupéfiants avant l'ingestion du monoxyde de carbone qui leur a coûté la vie.

Les images des caméras ne mentent pas, mais elles n'expliquent pas tout. Ce sont les silences de cette nuit-là, entre le parking d'Helvetia et le garage de Petit-Verger, que l'enquête devra combler.