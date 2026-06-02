Ile Maurice: Deux jeunes proches d'une mineure arrêtés

2 Juin 2026
L'Express (Port Louis)
Par S.V.-N

Une affaire particulièrement troublante impliquant une adolescente de 13 ans secoue actuellement une localité du centre de l'île. Deux jeunes, apparentés à la victime, ont été arrêtés par la police dans le cadre d'une enquête portant sur des allégations d'abus sexuels et d'exposition répétée à du matériel pornographique.

Selon les informations consignées dans une déposition recueillie en présence de la mère de l'adolescente, les faits remonteraient à l'année 2024. La jeune fille affirme avoir été invitée dans la chambre d'une proche plus âgée. Une fois sur place, elle aurait été contrainte de visionner des films à caractère pornographique sur un ordinateur portable.

Toujours selon son témoignage, un autre membre de la famille se serait joint à elles durant le visionnage. L'adolescente allègue avoir alors subi des attouchements inappropriés. Elle soutient également qu'après le départ de cette personne, l'autre proche aurait à son tour eu des gestes déplacés à son encontre.

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La victime présumée affirme en outre que ces situations ne se seraient pas produites de manière isolée et qu'elle aurait été forcée à plusieurs reprises de regarder des contenus pornographiques. À la suite d'une enquête préliminaire, deux suspects âgés d'une vingtaine d'années ont été interpellés par la police. Ils ont comparu devant la justice avant d'être placés en détention dans l'attente de la poursuite des investigations.

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