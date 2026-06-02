Ile Maurice: Kevin Drack claque la porte du FMP

À peine quelques semaines après sa création, le Fron Militan Progresis (FMP) enregistre sa première défection. Kevin Drack rentre au bercail, au MMM. Le conseiller municipal du Ward 6, à Port-Louis, avait pourtant affiché publiquement sa proximité avec l'ancien leader du Mouvement militant mauricien (MMM), Paul Bérenger, aujourd'hui à la tête du FMP.

Kevin Drack a récemment adressé un courrier au secrétaire du MMM, Rajesh Bhagwan, afin de clarifier sa position. Dans cette lettre, il affirme demeurer un militant du MMM et précise qu'il reste membre du comité régional de la circonscription n°3.

Drack a également rencontré le Deputy Leader du MMM, le ministre de l'Industrie, des PME et des coopératives, Aadil Ameer Meea. Lors de cet entretien, il aurait réaffirmé son attachement au parti mauve ainsi que son souhait de poursuivre son engagement au sein de l'alliance au pouvoir.

«Servir ceux qui m'ont élu»

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Après une période de réflexion, l'élu municipal dit avoir choisi de rester fidèle à son engagement initial. Il estime que son devoir est avant tout de servir les habitants de Port-Louis et de contribuer au travail entrepris par le gouvernement et la municipalité au bénéfice des citadins.

«Après mûre réflexion, j'ai décidé de prendre mes distances avec le FMP. Je ne partage pas la même idéologie que ce nouveau parti. J'ai donc pris la décision de rester au MMM. Pour moi, le plus important est avant tout de servir ceux qui m'ont élu et de poursuivre le travail qui a déjà commencé.»

Ce revirement intervient dans un contexte où plusieurs observateurs s'interrogent sur la capacité du FMP à attirer durablement des cadres et militants issus du MMM. Le retour de Kevin Drack dans le giron mauve pourrait ainsi être interprété comme un signal politique fort, alors que la nouvelle formation cherche encore à asseoir son implantation sur le terrain.

Un revers symbolique donc pour le FMP, qui voit s'éloigner l'un des élus municipaux les plus visibles ayant affiché sa proximité avec ses dirigeants.