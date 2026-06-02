Ile Maurice: Il retrouve l'ouïe grâce à une opération au pays

Après avoir perdu ses capacités auditives en 2025, Claude Lemire peut recommencer à mener une vie normale. Il entend à nouveau depuis février après une implantation cochléaire, opération médicale de pointe réalisée à C-Care Wellkin. Retour sur un parcours qui donne espoir à tous ceux affectés par la surdité.

La perte auditive sévère à profonde a un impact significatif sur la qualité de vie de ceux qui en souffrent : isolement social, difficultés de communication, retard de développement du langage chez l'enfant, perte d'autonomie, difficultés professionnelles... Claude Lemire en sait quelque chose. Ayant perdu sa capacité auditive en moins de 48 heures au début de l'année 2025, ce Québécois établi à Madagascar depuis 15 ans n'avait qu'un but : entendre à nouveau.

Âgé de 65 ans, directeur d'une société offshore, il s'est renseigné sur l'implant cochléaire, qui requiert une technique chirurgicale de pointe permettant d'améliorer l'audition en transmettant les sons directement au nerf auditif. Il s'agissait alors de trouver un centre de soins capable d'effectuer une telle opération. «Je suis allé voir plusieurs cliniques à Maurice et à La Réunion et ils m'ont dit qu'il n'y avait rien à faire. J'aurais peut-être pu me faire opérer au Canada, mais il aurait fallu que j'attende six mois à un an pour pouvoir bénéficier d'une chirurgie comme celle-là», explique-t-il.

Prise en charge

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Par chance, Claude Lemire connaissait déjà C-Care, groupe établi à Madagascar. Il a donc pris contact avec l'établissement et a appris que la pose de l'implant cochléaire se faisait à C-Care Wellkin. Une prise de contact et une communication fluide avec lui ont fini par le convaincre de tenter l'expérience. «À Maurice, c'est rapide. Les gens vous rencontrent et vous avez des réponses à vos questions en quelques jours.

Pour moi, c'était important parce que ce problème affectait ma qualité de vie et même mon travail.» Après une période de préparation, la chirurgie a eu lieu en février dernier sous la supervision du Dr Dinesh Murmu, ENT specialist chez C-Care Wellkin.

La période de préparation comprend plusieurs étapes essentielles : des examens d'oto-rhino-laryngologie approfondis, des tests auditifs spécialisés, des examens d'imagerie médicale et une évaluation globale de l'état de santé du patient. Cette phase préparatoire permet de confirmer s'il est possible ou pas de poser un implant cochléaire et de préparer le patient à la chirurgie, ainsi qu'à la rééducation auditive qui suit l'intervention.

Après son opération, lorsqu'il est réveillé, Claude Lemire, très ému, a pu entendre à nouveau. Cependant, son parcours de santé n'est pas terminé. «L'implant cochléaire ne se limite pas à un geste chirurgical. C'est le début d'un parcours de réhabilitation. Lorsqu'un patient commence à percevoir les sons à nouveau, c'est effectivement une étape profondément émouvante. Mais le travail continue à travers un suivi audiologique régulier et des ajustements progressifs», explique le Dr Murmu. Claude Lemire est heureux et le dit : «Avec l'implant, il y a eu une réelle amélioration. J'entends mieux autour de moi, j'entends mieux les gens, et j'ai une meilleure idée de ce qui se passe. Tout est devenu beaucoup plus facile.»

Cette intervention réussie marque également une étape importante pour la prise en charge locale des troubles auditifs complexes. D'autant plus que celle-ci est complétée chez C-Care par un suivi continu et cohérent, offrant des résultats durables aux patients. Le suivi post-opératoire est une étape clé qui aide à garantir le succès de l'intervention. Le patient bénéficie d'un accompagnement médical régulier, d'ajustements de l'implant et d'un suivi en rééducation auditive afin d'optimiser progressivement son audition.

Une semaine après l'opération, Claude Lemire rapportait déjà une amélioration de son audition. Il sera de retour à Maurice en juillet pour une autre étape post-opératoire.

L'histoire de Claude Lemire donne de l'espoir : grâce à des structures locales capables de proposer des techniques avancées et à une équipe attentive, il est possible de retrouver l'audition et de redonner du sens au quotidien.

Pour les personnes concernées, il est important de consulter rapidement, de se faire évaluer par des spécialistes et d'envisager toutes les options de prise en charge adaptées à chaque situation.