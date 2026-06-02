Ile Maurice: Haniff Peerun réclame plus de dialogue et de transparence

À l'approche du Budget 2026- 2027, le président du Mauritius Labour Congress (MLC), Haniff Peerun, interpelle le gouvernement sur plusieurs enjeux qu'il juge essentiels pour la population.

Au coeur de ses préoccupations : la nécessité d'un véritable dialogue social, davantage de transparence sur l'état de l'économie et une révision de certaines mesures ayant un impact direct sur les citoyens.

Pour le syndicaliste, les consultations pré-budgétaires organisées chaque année par le ministère des Finances ont progressivement perdu de leur substance. Selon lui, les recommandations formulées par les différents partenaires sociaux sont souvent recueillies sans qu'un véritable échange ne s'ensuive, les décisions finales étant prises unilatéralement par le gouvernement lors de la présentation du Budget.

Haniff Peerun plaide ainsi pour une nouvelle approche. Il estime que le gouvernement devrait non seulement écouter les propositions des syndicats, du secteur privé et de la société civile, mais également présenter en amont les principales mesures et réformes qu'il envisage d'introduire. Une telle démarche permettrait, selon lui, d'évaluer les conséquences concrètes des politiques envisagées et d'aboutir à des solutions davantage consensuelles.

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Le président du MLC rappelle que le gouvernement dispose d'un mandat démocratique pour mettre en oeuvre ses engagements électoraux. Toutefois, il souligne que ces réformes interviennent dans un contexte marqué par une érosion continue du pouvoir d'achat, conséquence de la hausse persistante des prix des biens et services essentiels.

Parmi les sujets qui continuent de susciter l'inquiétude, Haniff Peerun revient sur la décision de retirer la pension de vieillesse de base à l'âge de 60 ans. Il affirme que cette mesure demeure une source de préoccupation pour de nombreuses familles et demande au gouvernement de restaurer ce droit afin de préserver la dignité des personnes âgées.

Le syndicaliste lance également un appel en faveur d'une plus grande transparence économique. Alors que la date officielle de présentation du Budget 2026- 2027 n'a pas encore été communiquée, il souhaite que le ministre des Finances publie un second rapport sur l'état de l'économie avant le discours budgétaire.

Ce document permettrait, selon lui, de déterminer clairement si la situation économique du pays s'est améliorée, détériorée ou est restée stable depuis la publication du premier rapport.

Pour Haniff Peerun, une telle initiative aiderait la population à mieux comprendre les défis économiques auxquels le pays est confronté et à apprécier les raisons qui motivent les futures mesures budgétaires. Il insiste enfin sur le fait que toute décision susceptible d'affecter négativement la population devrait faire l'objet de consultations préalables avec les parties concernées avant d'être intégrée au Budget.

À quelques jours des grandes annonces économiques, le président du MLC estime que le gouvernement a désormais l'occasion de renforcer la confiance du public en privilégiant le dialogue, la concertation et la transparence.