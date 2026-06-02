Ile Maurice: Rs 957 millions de saisies et 1 650 arrestations depuis janvier 2025

Les chiffres liés aux drogues synthétiques inquiètent. Répondant à la Private Notice Question du leader de l'opposition, Joe Lesjongard, ce mardi 2 juin, le Premier ministre Navin Ramgoolam a indiqué que 1 594 cas liés aux drogues synthétiques ont été enregistrés par la police entre janvier 2025 et le 1er juin 2026. Ces opérations ont conduit à l'arrestation de 1 650 personnes.

Sur les routes, 44 accidents impliquant des conducteurs testés positifs aux drogues synthétiques ont été recensés durant cette période. Six personnes ont perdu la vie et six autres ont été blessées. Dans le cadre des contrôles routiers, 1 837 461 véhicules ont été arrêtés et vérifiés, permettant d'identifier 1 068 conducteurs sous l'influence de drogues synthétiques.

Le Premier ministre a également révélé que 361 opérations de répression ont été menées par la police, aboutissant à la saisie de drogues synthétiques d'une valeur estimée à Rs 957,2 millions.

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Du côté du Forensic Science Laboratory (FSL), 1 110 échantillons se sont révélés des cannabinoïdes synthétiques en 2025. Depuis l'apparition du premier cas de drogue synthétique à Maurice en 2013, environ 60 nouvelles substances psychoactives ont été identifiées.