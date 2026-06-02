Ile Maurice: Admission en Grade 1 - Le ministère sera intraitable sur la «Proof of residency»

L'inscription des enfants qui intégreront le Grade 1 en janvier 2027 aura lieu à partir de demain et jusqu'au 15 juin. Les parents concernés, dont les enfants ont ou auront atteint l'âge de cinq ans entre le 1eᣴ janvier et le 31 décembre 2026, sont invités à soumettre leur demande selon un calendrier établi en fonction de la première lettre de leur nom de famille.

Au-delà des formalités administratives, les autorités mettent l'accent sur un point essentiel : le respect du lieu de résidence afin de garantir que chaque enfant soit admis dans une école correspondant à sa proximité géographique. Les parents devront ainsi présenter plusieurs documents justificatifs, notamment leur carte d'identité, l'acte de naissance de l'enfant ainsi que les factures du Central Electricity Board et de la Central Water Authority couvrant les mois de février, mars et avril 2026.

Pour les familles résidant dans le périmètre des 34 écoles les plus demandées du pays, un formulaire de Proof of Residency devra également être rempli et validé par la police avant d'être soumis à l'établissement concerné. Le ministère précise qu'il se réserve le droit de réclamer tout document supplémentaire nécessaire pour confirmer l'adresse déclarée.

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Cette démarche vise à assurer une répartition équitable des élèves et à éviter les fausses déclarations de résidence. Le ministère rappelle également que, lorsque le nombre de demandes dépasse la capacité d'accueil d'une école, certains élèves pourront être redirigés vers un autre établissement. Par ailleurs, aucun enregistrement pour le Grade 1 ne sera effectué à l'école gouvernementale de Riche-en-Eau. En décembre 2025, le ministre de l'Éducation a déclaré au Parlement que cette école primaire cesserait prochainement ses activités.

Les demandes devront être déposées entre 9h30 et 11h30, puis entre 12h30 et 14h30, dans l'école choisie, qu'elle soit gouvernementale ou subventionnée.