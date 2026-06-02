Ile Maurice: La Rezilians Moricien veut «redonner espoir» à la population

Un nouveau parti politique, La Rezilians Moricien (LRM), a rencontré la presse, hier, à l'hôtel St Georges, à Port-Louis. LRM veut être une alternative aux partis traditionnels en mettant l'accent sur la transparence, la méritocratie, l'autosuffisance alimentaire, la participation citoyenne et la valorisation de la jeunesse. L'entrepreneur et leader de ce parti, Veedianand Sonny Gopaul, a expliqué que LRM est née en août 2025 et s'est enregistré en tant que parti politique. Ce parti repose sur des valeurs comme le travail, la discipline, l'éducation, l'humilité et l'amour du pays.

De nombreux Mauriciens font face à des difficultés économiques et sociales, malgré leur volonté de travailler et de progresser. Il a aussi déploré l'immigration de nombreux jeunes qui ne voient plus d'opportunités d'épanouissement dans l'île. «Le pays a besoin d'un renouveau politique, fondé sur l'intégrité, la compétence et la responsabilité.»

Il estime que les citoyens doivent pouvoir demander des comptes à leurs dirigeants et participer activement aux décisions qui concernent leur avenir. Il faut, selon lui, renforcer les secteurs de l'agriculture et de production locale pour réduire la dépendance aux importations. Ibrahim Fardeen Mohoboob, ancien président du Small Planters Labourers and Farmers Party et ancien secrétaire général du Nouveau Front Politik, encourage les Mauriciens à développer des potagers domestiques.

LRM prévoit de sensibiliser et de former les citoyens voulant se lancer dans l'agriculture à petite échelle. Pour l'athlète Wersley Lachoumanan, ancien candidat de l'alliance Linion Moris-Rassemblement Mauricien, il faut améliorer les infrastructures sportives pour offrir de meilleures conditions aux athlètes.

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Le journaliste Krisnah Goojha, ancien candidat de l'alliance pour l'Unité Mauricienne et de l'Union Socialiste Mauricien, a réclamé une amélioration de la sécurité, de la qualité du service et de la gouvernance dans le transport public.