Afrique: Hommage aux doyens - Yassoungo Koné, héros de la guerre d'Algérie, honoré pour son engagement

Mémoire vivante d'une page importante de l'histoire africaine, le vétéran Yassougo Koné a été célébré pour son parcours exceptionnel.

Ancien combattant ayant participé à la guerre d'Algérie entre 1954 et 1962, le vétéran Yassougo Koné a été célébré à l'occasion de la 5e édition de la Journée nationale d'hommage aux doyens.

Organisée par la Commission nationale d'hommage aux doyens (Cnhd), la cérémonie s'est tenue le 30 mai 2026 à Cocody.

Parrain de l'événement, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, a souligné la portée symbolique de cet hommage.

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Selon lui, il s'agit avant tout de faire vivre la mémoire collective et de célébrer la conscience historique à travers le parcours remarquable du vétéran Yassoungo Koné.

« Il appartient à cette catégorie d'hommes qui ont choisi l'honneur et le sacrifice », a-t-il déclaré. Pour le ministre, en participant à la guerre d'Algérie, l'ancien combattant a porté haut les valeurs de courage, de discipline et d'engagement.

Son parcours, a-t-il ajouté, rappelle que « la liberté et la paix dont nous jouissons aujourd'hui ne sont pas des acquis gratuits, mais le fruit des efforts et des souffrances consentis par des hommes de conviction ».

Adama Diawara a également indiqué que l'histoire du vétéran enseigne la résilience face aux épreuves ainsi que la fidélité à ses idéaux.

« Cet hommage constitue une leçon vivante pour les jeunes générations afin qu'elles comprennent l'importance de la mémoire collective et du respect dû à ceux qui ont servi avec honneur. Le courage du capitaine Yassoungo Koné ne doit pas seulement être admiré ; il doit aussi nous guider dans nos actions quotidiennes », a-t-il affirmé.

Président du Conseil régional de la Bagoué, région dont est originaire le doyen Yassoungo Koné, le ministre Bruno Koné a, pour sa part, salué la présence des nombreuses personnalités ayant pris part à cette cérémonie.

Parmi elles figuraient notamment la présidente du Sénat, Kandia Camara, la ministre d'État Anne Désirée Ouloto, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, ainsi que Venance Konan, ancien directeur général de Fraternité Matin, représentant du président du Conseil économique, social, environnemental et culturel (Cesec), le Dr Eugène Aka Aouélé.

S'adressant au récipiendaire, Bruno Koné a déclaré : « Vous appartenez à cette génération de bâtisseurs silencieux qui ont affronté les épreuves de l'histoire avec honneur. Votre vie est celle d'un homme qui a toujours répondu présent lorsque le devoir l'appelait. »

Le ministre a particulièrement salué l'engagement du vétéran en faveur de la préservation de la mémoire de ses compagnons d'armes et de la défense des droits des anciens combattants, notamment à travers son action à la tête de l'Association fraternelle des anciens combattants de Côte d'Ivoire.

« Vous êtes devenu le gardien de la mémoire nationale, un trait d'union entre les générations et un exemple vivant de fidélité aux valeurs », a-t-il reconnu.

Père de six enfants et grand-père de quatorze petits-enfants, Yassoungo Koné a reçu l'hommage de sa famille, de ses proches et de nombreuses personnalités. Les festivités, entamées dans la matinée par une conférence, se sont achevées par un dîner-gala marqué par une vente aux enchères de son casque de guerre utilisé durant la guerre d'Algérie.

Pour rappel, cet hommage s'inscrit dans la continuité de ceux rendus au professeur Hyacinthe Sarassoro en 2018, à feu le ministre Lambert Amon-Tanoh en 2019, à feu le général-médecin Akissi Kouamé en 2021 et à Sa Majesté Tiémoko Yadé Coulibaly en 2025.