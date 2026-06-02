Afrique: Taekwondo - Ossin Kimi Laurène, vice-championne du continent

La Côte d'Ivoire s'est classée 2e à l'issue des 17es championnats d'Afrique des nations de taekwondo organisés, les 30 et 31 mai, à Bamako, au Mali.

Le pays médaillé d'or olympique 2016 était parti avec 19 athlètes dont 3 paralympiques et a terminé sa course derrière le pays organisateur.

Parmi les médaillés, se trouve Ossin Kimi Laurène. Elle a tout balayé sur son chemin pour se voir décerner la médaille d'argent face à la Malienne, Bintou Diakité, en finale des -73 kg.

Pour certains observateurs qui ont suivi l'ultime combat de l'espoir du taekwondo féminin mondial, Laurène méritait mieux que le métal en argent.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« C'est bizarre... le système était défaillant. Laurène lui a donné plusieurs coups à la tête, mais avec la nouvelle règle, on ne peut plus se plaindre », se lamente Anuar Bykovskiy, entraîneur international de taekwondo et préparateur physique basé en Italie.

Cependant, le coach qui accompagne Ossin Kimi Laurène depuis l'âge de 6 ans n'en fait pas un drame. Pour lui, c'est plutôt une bonne expérience.

A peine rentrée des championnats d'Afrique, Ossin Kimi Laurène se prépare pour le grand prix de Rome (Italie), du 5 au 7 juin. Deux ivoiriennes y sont annoncées, Ruth Gbagbi et Ossin Laurène.