Cote d'Ivoire: Vie associative - Fidèle Yoroba aux commandes de l'Amicale des anciens du lycée de Sassandra

1 Juin 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Germain Gabo

Les anciens élèves du lycée moderne de Sassandra, rebaptisé lycée Raymond Goffri Kouassi, disposent, depuis le 2 mai 2026, d'une nouvelle association.

Ce nouveau groupement, dénommé Amicale des anciens du lycée de Sassandra (Aalys), est présidé par Fidèle Yoroba, vice-président chargé de la recherche, de l'innovation technologique et des relations extérieures de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké. Il a été élu à l'unanimité des membres fondateurs pour un mandat de trois ans, au terme de l'assemblée générale constitutive organisée à Yopougon.

Le tout premier dirigeant de l'Aalys a officiellement présenté son bureau, le 30 mai. Il comprend 13 membres, qui vont travailler sous le contrôle financier de deux commissaires aux comptes élus : Kevin Nabé et Chantal Djaholi.

Fidèle Yoroba place son mandat sous le signe des retrouvailles, de la solidarité, de l'engagement et du volontariat au profit du principal établissement scolaire de la région du Gbôklè, ouvert depuis 1959 et qui va bientôt célébrer 70 ans d'existence.

Le président de l'Aalys appelle tous les anciens de l'ex-lycée moderne de Sassandra à rejoindre l'amicale pour en faire un véritable appui à la restauration de l'image de l'établissement.

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