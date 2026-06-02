Cote d'Ivoire: Affaire blanchiment de capitaux - Des peines lourdes pour Apoutchou National et Lionel PCS

Après des mois d'attente, de débats intenses et d'audiences suivies de près par l'opinion publique, la justice ivoirienne a tranché. Ce mardi 2 juin 2026, le tribunal a rendu son verdict dans l'affaire impliquant l'influenceur Stéphane Agbré, connu sous le nom d'Apoutchou National, et son coaccusé Lionel Akobé, alias Lionel PCS.

Cette décision marque la fin d'un dossier très médiatisé qui n'a cessé d'alimenter les discussions à travers le pays.

À l'issue des délibérations, Apoutchou National a été condamné à trois ans de prison ferme, assortis d'une amende de 264 millions de Fcfa. Son coaccusé, Lionel PCS, a écopé d'une sentence plus sévère : cinq ans d'emprisonnement ferme, accompagnés de la même amende de 264 millions Fcfa.

Une affaire née sur les réseaux sociaux

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Tout est parti d'une vidéo devenue virale, dans laquelle Apoutchou National exhibait d'importantes sommes d'argent en espèces. Ces images, largement partagées, ont rapidement attiré l'attention des autorités judiciaires et des services spécialisés dans la lutte contre la corruption.

Crime économique et financier

Face à l'ampleur de la diffusion, le parquet du Pôle pénal économique et financier a ouvert une enquête, s'appuyant sur la législation ivoirienne relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les investigations ont conduit à l'interpellation de plusieurs personnes soupçonnées d'être impliquées dans des opérations financières dont l'origine restait incertaine.

Des débats judiciaires tendus

Lors du procès, le ministère public a plaidé pour une réponse pénale ferme, soulignant la gravité des faits dans un contexte de lutte accrue contre les circuits financiers illicites. Le parquet avait ainsi requis 7 ans de prison ferme et une amende de 240 millions de Fcfa contre les accusés.

De son côté, la défense a contesté plusieurs éléments de l'accusation, plaidant pour la clémence du tribunal et mettant en avant diverses circonstances atténuantes.

Une décision en deçà des réquisitions, mais jugée significative

Finalement, le tribunal a opté pour des peines conséquentes, bien que légèrement inférieures aux réquisitions du parquet. Une décision qui, pour de nombreux observateurs, envoie un message clair.

Elle constitue un signal fort à destination des acteurs du monde numérique en particulier les influenceurs et personnalités publiques dont les activités financières peuvent désormais être scrutées avec une attention accrue en cas de soupçon.

Un avertissement et un engagement

À travers ce jugement, la justice ivoirienne réaffirme sa détermination à intensifier la lutte contre le blanchiment de capitaux tout en promouvant la transparence financière. Cette affaire illustre également le rôle grandissant des réseaux sociaux dans la mise en lumière des signes extérieurs de richesse, désormais susceptibles de déclencher des vérifications approfondies.

Une décision qui pourrait marquer un tournant dans la régulation des pratiques financières à l'ère du numérique en Côte d'Ivoire.