Afrique: Forum Corée-Afrique - Commerce, IA et minerais au coeur des engagements

Les ministres des Affaires étrangères de Corée du Sud et de cinquante pays africains se sont réunis à Séoul les 1er et 2 juin pour approfondir leur coopération dans des domaines clés, dans un contexte mondial marqué par de profondes incertitudes.

Adoptée à l'issue de la réunion, une déclaration commune engage les deux parties à renforcer leurs liens commerciaux, notamment via des accords d'investissement et de double imposition, et à soutenir l'intégration continentale africaine à travers la ZLECAf. Sur les infrastructures, Séoul s'est engagé à financer routes, ports et systèmes hydrauliques par des prêts concessionnels et des dons.

La transformation numérique figure également parmi les priorités, avec des engagements concrets sur le transfert de technologies, l'intelligence artificielle et la formation professionnelle.

La coopération agricole, à travers des initiatives comme le projet K-Ricebelt, vise à renforcer la sécurité alimentaire d'un continent où plus de 60% de la population active travaille dans l'agriculture.

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Les minerais critiques, essentiels à la fabrication de batteries et de véhicules électriques, ont été identifiés comme un axe stratégique majeur, avec l'objectif de créer des chaînes d'approvisionnement responsables valorisant la transformation locale.

La Corée du Sud a proposé d'accueillir un second Sommet Corée-Afrique en 2029.

Le Togo était représenté à la réunion ministérielle par son chef de la diplomatie, Robert Dussey.