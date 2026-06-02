Togo: Le maire Gomado renforce la culture de performance au sein de l'administration municipale

Le maire de la commune du Golfe 1, Gbloekpo Koamy Gomado, a présidé ce mardi la deuxième rencontre trimestrielle de l'année réunissant l'ensemble du personnel communal et les membres de l'Exécutif municipal. Cette séance de travail, devenue une tradition dans la gouvernance locale, vise à renforcer l'efficacité de l'administration et à améliorer continuellement la qualité des services rendus aux citoyens.

Cette rencontre a permis aux différents acteurs de faire le point sur les activités menées au cours des cinq premiers mois de l'année 2026. Les participants ont également examiné la situation financière de la commune à l'issue du premier trimestre, tout en évaluant les performances enregistrées dans les différents services municipaux.

Au coeur des échanges figuraient plusieurs préoccupations liées à l'amélioration du service public. Les discussions ont notamment porté sur la qualité de l'accueil des usagers, la célérité dans le traitement des dossiers administratifs, le renforcement de la cohésion entre les agents ainsi que l'optimisation du fonctionnement des services communaux.

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La question de la ponctualité des agents, le respect des dispositions réglementaires relatives aux congés et les stratégies visant à accroître la mobilisation des recettes locales ont également retenu l'attention des participants.

Dans son adresse au personnel, le maire Gomado a insisté sur l'importance du sens du devoir, de la responsabilité et du professionnalisme dans l'accomplissement des missions de service public.

« Travaillons avec sérieux et abnégation afin que la bénédiction du contribuable nous accompagne et que nos salaires soient pour nous une source de satisfaction et d'épanouissement », a-t-il exhorté.

À travers cette rencontre de concertation, les autorités communales entendent consolider une administration performante, proche des populations et capable de répondre efficacement aux attentes des citoyens. Une ambition qui s'inscrit dans la volonté de faire de la satisfaction des administrés un indicateur majeur de l'action municipale et de renforcer durablement la confiance entre la commune et ses habitants.

Cette version adopte le style rédactionnel classique d'un article de journal d'actualité locale.