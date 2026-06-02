Togo/Maroc: Les Éperviers se mettent en ordre de bataille à Rabat

2 Juin 2026
Togonews (Lomé)

Les Éperviers ont effectué lundi leur première séance d'entraînement à Rabat, dans le cadre des Journées FIFA.

Le groupe s'est étoffé avec les arrivées de plusieurs joueurs, dont Dakonam Djene, Kevin Denkey, Kodjo Fodoh Laba, Kennedy Boateng, Gustave Akueson, Abdoul-Sabourh Bodé, Kevin Boma et Charles Abi.

Deux absences sont à noter : Idjessi Metsoko, retenu pour des raisons personnelles, et Sadik Fofana, forfait. Sur les 23 joueurs convoqués, Roger Aholou et Malcolm Barcola sont les deux derniers encore attendus pour compléter le groupe.

L'équipe nationale affrontera la Centrafrique le 5 juin à Rabat, puis le Bénin le 9 juin à Mohammedia, deux matchs amicaux.

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