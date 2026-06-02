Tunisie: Numérique, santé et IA - Le pays et la Corée du Sud renforcent leur partenariat à Séoul

Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, a tenu une série de rencontres bilatérales avec des responsables coréens en marge de sa participation à la deuxième réunion des Ministres des Affaires Etrangères des pays africains et de la Corée du Sud, tenue à Séoul le 1er juin 2026.

La rencontre avec son homologue coréen, M. Cho Hyun, a été l'occasion de souligner la solidité des relations d'amitié, de coopération et de partenariat entre la Tunisie et la Corée depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1969.

Les deux ministres ont salué le niveau atteint par ces relations ainsi que les progrès de la coopération bilatérale dans plusieurs domaines, notamment la gouvernance électronique, le cadastre numérique, les technologies agricoles intelligentes, ainsi que l'éducation et la formation technique et technologique. Cette rencontre a également permis d'examiner les moyens de renforcer davantage le partenariat tuniso-coréen en l'élargissant à de nouveaux domaines à dimension continentale, notamment à travers la création d'une plateforme tuniso-coréano-africaine intégrée dédiée aux industries biologiques et pharmaceutiques.

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Lors de son entretien avec le Vice-Président de l'Agence Coréenne de Coopération Internationale (KOICA), M. Hong Seok-hwa, M. Mohamed Ali Nafti a salué les nombreux programmes et projets réalisés par cette institution en Tunisie, dont la valeur cumulée atteignait environ 79 millions de dollars à fin 2025, avec des financements supplémentaires prévus pour 2026 d'un montant avoisinant 5,6 millions de dollars.

Ces programmes couvrent plusieurs secteurs, notamment la gouvernance électronique, la numérisation des services administratifs, la santé, la formation technique, le renforcement des capacités, l'autonomisation des jeunes, ainsi que le soutien aux systèmes éducatifs et de formation, aux programmes de bourses et au volontariat.

M. le Ministre a souligné l'importance du rôle joué par la KOICA dans la réalisation de projets de développement et de coopération technique à forte valeur ajoutée. Il a particulièrement mis en avant le système électronique de passation des marchés publics « TUNEPS », considéré par l'agence comme l'un de ses meilleurs exemples de coopération. Il a également évoqué la possibilité de s'appuyer sur cette expérience pour créer un centre d'excellence tunisien dans ce domaine, permettant de partager l'expertise tuniso-coréenne avec plusieurs pays africains, notamment francophones.

De son côté, le Vice-Président de la KOICA a indiqué que la coopération de l'agence avec la Tunisie repose sur trois axes principaux : la modernisation des services publics et administratifs afin d'améliorer l'efficacité et la transparence de l'action gouvernementale ; le soutien au développement industriel fondé sur la technologie à travers le renforcement des capacités dans les domaines des technologies de l'information et de la communication, de la formation technique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation ; ainsi que l'amélioration de la productivité dans les secteurs de l'agriculture, de la foresterie et de la pêche.

Il a précisé que l'agence met actuellement en œuvre six projets en Tunisie, notamment dans les domaines de la gouvernance, de la formation de compétences techniques de haut niveau au service du développement industriel, ainsi que du renforcement de la productivité dans les secteurs agricole, environnemental et maritime.

M. le Ministre a également mis en avant l'importance d'explorer de nouveaux domaines de coopération bilatérale et trilatérale, particulièrement dans les secteurs des technologies de l'information et de la communication, de la formation professionnelle, du renforcement des capacités et de la santé. À cet égard, il a évoqué la possibilité de s'appuyer sur le projet de création d'un centre national de chirurgie robotique au sein d'un hôpital universitaire tunisien, ainsi que sur une éventuelle contribution de la KOICA au projet de plateforme nationale et africaine des industries biologiques et pharmaceutiques, notamment dans les domaines de la formation et du développement d'applications et de systèmes numériques associés.

M. le Ministre a également insisté sur l'importance d'assurer une participation coréenne de haut niveau au Forum International de l'Investissement que la Tunisie accueillera les 25 et 26 juin 2026. Il a souligné que cet événement constitue une opportunité de premier plan pour explorer de nouvelles perspectives de partenariat tuniso-coréen, compte tenu du climat d'investissement favorable en Tunisie et des opportunités offertes aux investisseurs étrangers. Il a, par ailleurs, invité la KOICA à jouer un rôle moteur dans l'encouragement des entreprises et institutions coréennes à explorer les opportunités de coopération et d'investissement en Tunisie.

Mohamed Ali Nafti a également rencontré M. Cha Ji-ho, Député à l'Assemblée nationale coréenne et membre de la Commission des affaires étrangères et de la réunification. Cette rencontre a permis de réaffirmer l'importance du renforcement de la dimension parlementaire des relations bilatérales afin d'encourager les institutions publiques et les entreprises privées des deux pays à développer davantage le partenariat tuniso-coréen, notamment dans les domaines économique, technique et technologique.

M. Cha, qui dirige une initiative visant à intégrer l'intelligence artificielle dans le secteur de la santé, a salué les progrès réalisés par la Tunisie dans le domaine médical. Il a exprimé son souhait de collaborer avec les compétences tunisiennes pour développer des systèmes de santé technologiques fondés sur l'intelligence artificielle et destinés à rayonner à l'échelle du continent africain, en proposant des solutions innovantes et à faible coût pour relever les défis auxquels sont confrontés les systèmes de santé, en particulier dans les pays en développement.

Dans ce contexte, le responsable coréen a manifesté sa disponibilité pour effectuer une visite en Tunisie afin d'examiner les modalités concrètes de mise en oeuvre de cette initiative.

Le Ministre a accueilli favorablement cette proposition, et les deux parties sont convenues de la concrétiser dans les meilleurs délais à travers un plan d'action commun.