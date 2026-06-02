Tunisie: Manouba-Tebourba - Destruction de cinq hectares de tomates irriguées avec des eaux usées

Les autorités ont procédé, ce lundi, à la destruction de cinq hectares de cultures de tomates dans la région d'Echouigui, relevant de la délégation de Tebourba (gouvernorat de Manouba), après la constatation de leur irrigation par des eaux usées présentant un risque pour la santé publique.

L'opération a été exécutée avec le concours de la force publique par les unités de la Garde nationale de Tebourba, sous la supervision du délégué de la région, Mahmoud Mlala, en application d'une décision de destruction émise par le gouverneur de Manouba.

Cette mesure fait suite à un contrôle effectué le mois dernier, au cours duquel le propriétaire de la parcelle a été surpris en train d'irriguer sa culture à l'aide d'eaux usées. Une commission régionale composée de représentants du Commissariat régional au développement agricole, de l'Instance régionale de sécurité sanitaire des produits et de l'Agence nationale de protection de l'environnement avait alors constaté les infractions.

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Selon les éléments de l'enquête, l'agriculteur avait détourné des eaux provenant d'un réseau d'évacuation des eaux usées situé dans la zone d'Echouigui, entretenu par une société privée. Ces eaux étaient collectées dans un bassin avant d'être utilisées pour irriguer une plantation de tomates encore au stade végétatif.

La décision de destruction a également été motivée par une atteinte au domaine public hydraulique. Le contrevenant aurait installé une barrière de sacs dans le lit de l'oued Ben Guita traversant la propriété afin de faciliter le prélèvement des eaux.

Les services locaux ont réaffirmé leur engagement à protéger le domaine public des ressources en eau et à lutter contre les pratiques d'irrigation illégales, notamment l'utilisation d'eaux contaminées. Ils ont souligné que de telles infractions constituent une menace réelle pour la santé des consommateurs et une violation grave de la réglementation en vigueur.