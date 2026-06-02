Afrique: Sommet Afrique-Corée 2026 - Plaidoyer du pays pour un appui aux économies africaines

Dans le cadre de sa participation à la réunion ministérielle Afrique-Corée tenue en République de Corée le 1er juin 2026, M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, a prononcé une allocution dans laquelle il a souligné l'importance de renforcer le partenariat afro-coréen afin qu'il soit à la hauteur des défis internationaux actuels, dans un contexte mondial marqué par l'aggravation des crises et de profondes mutations des relations internationales.

M. le Ministre a entamé son intervention en adressant ses remerciements à la République de Corée pour son accueil chaleureux et l'excellente organisation de cette rencontre. Il a salué la dynamique positive et les progrès notables qu'ont connus les relations entre l'Afrique et la Corée depuis la tenue du premier sommet en 2024.

Il a indiqué que la période actuelle, caractérisée par la multiplication des conflits ainsi que des crises humanitaires et climatiques, exige un renforcement de la coopération internationale fondé sur les principes de justice, de solidarité et de respect mutuel, tout en oeuvrant à la réforme du système de gouvernance mondiale.

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Dans ce contexte, il a insisté sur la nécessité de faire du partenariat afro-coréen un modèle renouvelé de coopération équitable, appelant à dépasser la logique de la coopération traditionnelle pour instaurer un véritable partenariat fondé sur l'égalité et les intérêts communs, permettant aux pays africains de contribuer activement à la prise de décision internationale.

Afin de réaliser un développement durable sur le continent africain, M. le Ministre a appelé à concentrer les efforts conjoints sur le transfert de technologies et de connaissances, l'accélération des transitions numérique et écologique, ainsi que sur le financement des projets d'infrastructure et le renforcement de la sécurité alimentaire et énergétique.

Il a conclu en affirmant que l'avenir des relations afro-coréennes offre des perspectives prometteuses, invitant à poursuivre le travail commun dans un esprit de responsabilité, de solidarité et de confiance mutuelle, en vue de promouvoir le développement et la prospérité des peuples des deux parties.

Concernant les échanges commerciaux, il a plaidé en faveur de l'adoption d'un régime commercial préférentiel au bénéfice des pays africains, leur permettant un meilleur accès au marché coréen. Il a également appelé à la révision de certaines mesures sanitaires et phytosanitaires afin de faciliter la fluidité des échanges. En outre, il a encouragé le secteur privé coréen à transformer le potentiel économique africain en projets d'investissement et industriels concrets, créateurs de valeur ajoutée et d'emplois.

Sur le plan bilatéral, M. le Ministre a salué la convergence de vues entre la Tunisie et la Corée du Sud quant à l'importance de la légalité internationale et au rôle central des Nations Unies dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales. Il s'est félicité de la dynamique ascendante de la coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines de la transformation numérique et de l'innovation, tout en réaffirmant la volonté de la Tunisie d'élargir cette coopération à des secteurs porteurs tels que l'intelligence artificielle, les énergies renouvelables et les technologies de la santé.

Il a également mis en avant les atouts offerts par la Tunisie aux investisseurs coréens, notamment sa position géographique stratégique, la qualité de ses ressources humaines et son ouverture sur les marchés africains et méditerranéens, faisant d'elle une plateforme régionale privilégiée pour les entreprises coréennes souhaitant renforcer leur présence en Afrique et en Europe.

M. le Ministre a réitéré la disposition de la Tunisie à poursuivre le développement de formes de coopération triangulaire entre la Tunisie, la Corée et les pays africains, en s'appuyant sur l'expertise tunisienne accumulée dans les domaines du développement, de la formation et du renforcement des capacités.

Enfin, il a lancé une invitation ouverte aux milieux d'affaires coréens et africains à participer à la 22e édition du Forum de l'Investissement en Tunisie, prévue les 25 et 26 juin 2026, ainsi qu'à l'événement « TeleHealthConnect 2026 », qui se tiendra en Tunisie du 29 septembre au 1er octobre 2026. Ces deux manifestations constituent des occasions importantes pour renforcer les partenariats, les investissements et les échanges d'expertise dans les domaines de la technologie, de la santé numérique et de l'industrie pharmaceutique.