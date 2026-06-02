Tunisie: Baccalauréat 2026 - Les différents centres d'examen prêts à accueillir les candidats

Le ministère de l'Éducation est fin prêt pour le coup d'envoi de la session principale du baccalauréat 2026.

Lors d'une conférence de presse tenue au siège du ministère, le ministre Noureddine Nouri a confirmé que l'ensemble des dispositifs logistiques et organisationnels ont été finalisés pour accueillir les candidats dès ce mercredi 3 juin, dans le cadre d'un partenariat interministériel associant notamment la Santé, l'Intérieur et les Technologies de la communication.

La sécurité et l'équité des examens figurent au coeur des priorités de cette session. Face à un taux de tentative de fraude qui s'élevait à 0,6 % l'année dernière, les autorités affichent une politique de tolérance zéro. Le personnel des centres a bénéficié d'une formation renforcée pour détecter les tricheries, tandis que les consignes sanitaires et de sécurité ont été durcies.

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Les parents sont vivement invités à sensibiliser leurs enfants sur l'interdiction absolue d'introduire des appareils électroniques, tels que les téléphones portables, les écouteurs ou les lunettes connectées, dans les salles d'examen. La simple possession d'un téléphone, même éteint, sera considérée comme une fraude. Pour éviter toute infraction, des espaces de dépôt sécurisés ont été aménagés à l'entrée des centres.

Sur le plan des effectifs, le directeur général des examens, Mohamed Mili, a fait savoir que 162 435 candidats sont inscrits à cette session. La répartition globale se compose de 83 % d'élèves issus des établissements publics, 12 % du secteur privé et 5 % de candidats libres.

L'analyse des inscriptions par filière révèle des dynamiques contrastées par rapport à l'année 2025. Les sections traditionnelles enregistrent un léger repli, la filière lettres affichant 26 685 inscrits, les mathématiques 8 112 et les sciences expérimentales 28 780. À l'inverse, les filières économiques et technologiques connaissent une forte progression, portée par l'économie et gestion qui culmine à 56 201 candidats, suivie des sciences techniques avec 21 677 inscrits, des sciences de l'informatique avec 18 916 postulants et de la section sport qui rassemble 2 064 candidats.

Pour absorber ce flux important, la logistique a été redimensionnée à la hausse, le nombre de centres d'examen passant à 5 988 établissements. Le maillage territorial repose également sur 27 centres de dépôt des épreuves, 7 centres de collecte et de distribution, ainsi que 32 centres de correction.

Cette session 2026 se distingue par un effort d'inclusivité marqué à travers plusieurs mesures exceptionnelles. Ainsi, 1 127 candidats bénéficieront d'un tiers du temps réglementaire supplémentaire, tandis que 132 élèves disposeront de textes en grands caractères et 54 autres composeront sur des sujets en braille.

Le ministère garantit également le droit à l'éducation dans des contextes spécifiques en permettant à 30 candidats de passer leurs épreuves en milieu pénitentiaire et à 3 élèves atteints du syndrome des enfants de la Lune de composer dans des conditions adaptées à leur santé. Preuve que le baccalauréat reste un rendez-vous universel, l'écart d'âge de cette session est historique, la candidate la plus jeune étant une lycéenne de 16 ans inscrite en mathématiques, alors que le doyen est un candidat de 75 ans en section sport.

Le calendrier officiel prévoit le déroulement des épreuves écrites sur six jours, s'étalant les 3, 4, 5, 8, 9 et 10 juin. Le dénouement de ce marathon scolaire est attendu pour le mardi 23 juin prochain, date de la proclamation officielle des résultats de cette session principale.