Tunisie: Le pays désignée pour accueillir le 5ème Congrès international du blé en 2028

C'est officiel : c'est à la Tunisie qu'on a confié l'organisation de la cinquième édition du Congrès international du blé (IWC5), prévue en avril 2028.

Le passage de témoin s'est déroulé à Bologne, en Italie, lors de la session de clôture de la quatrième édition qui s'est tenue du 25 au 29 mai dernier.

En effet, dans un communiqué officiel publié par le consulat de Tunisie à Bologne sur sa page Facebook, on y lit que la Tunisie a marqué sa présence lors de cette passation. Le Dr Sara Ben Mbarek, maître de conférences au Centre régional des recherches en grandes cultures de Béja (CRRGC), accompagnée du Dr Karim Ammar, chercheur au Centre international d'amélioration du maïs et du blé (CIMMYT) au Mexique, a présenté un exposé détaillé sur les préparatifs tunisiens pour accueillir ce sommet scientifique de haut niveau.

Le choix de la Tunisie par le comité international de pilotage constitue ainsi une reconnaissance mondiale de l'expertise des scientifiques tunisiens. Une désignation qui confirme également le leadership du pays dans le domaine de la recherche et du développement agricoles, particulièrement pour en matière de cultures stratégiques.

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Le rendez-vous mondial des experts de la filière

Il est à noter que le Congrès international du blé est né de la fusion de deux événements majeurs. A savoir, le Symposium international sur la génétique du blé et la Conférence internationale sur le blé. Cette plateforme réunit les plus grands experts mondiaux, des chercheurs, des décideurs politiques et des professionnels du secteur afin de débattre des dernières avancées technologiques, de la génomique et de l'avenir de la culture céréalière.

Ce sommet itinérant a été lancé en juillet 2019 sous l'impulsion du G20 à Saskatoon, au Canada. Pékin, en Chine, a ensuite abrité la deuxième édition en 2022, suivie par Perth en Australie pour la troisième édition en 2024, avant que la ville italienne de Bologne ne reprenne le flambeau pour l'édition de cette année pour la passer ensuite à la Tunisie en 2028.