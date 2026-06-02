Tunisie: Révisions des examens - Les conseils d'un neuropsychologue pour améliorer la concentration et l'efficacité

À l'approche des examens nationaux, le spécialiste en neuropsychologie, Aymen Trabelsi, a souligné que chaque élève possède ses propres caractéristiques cognitives et habitudes de travail.

Selon lui, il n'existe pas de méthode de révision universelle capable de convenir à tous les candidats, que ce soit en matière d'horaires ou de lieu d'étude.

Lors d'un entretien à la TAP, il a expliqué que le respect des préférences individuelles n'empêche pas de tenir compte de certaines données scientifiques relatives au fonctionnement du cerveau. Il a ainsi indiqué que les capacités mentales atteignent généralement leur meilleur niveau durant les premières heures de la matinée, une période particulièrement adaptée à l'étude des matières les plus complexes et exigeantes.

Le spécialiste a également insisté sur l'importance de l'organisation du temps de travail, estimant que celle-ci est aussi essentielle que le nombre d'heures consacrées aux révisions. Il a évoqué la méthode « Pomodoro », fondée sur des cycles de travail suivis de pauses régulières. Selon lui, les études les plus récentes montrent qu'un rythme de 50 minutes de révision suivi de 15 minutes de repos est plus efficace qu'un cycle de 25 minutes de travail et cinq minutes de pause.

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Cette efficacité s'explique notamment par le fait que de nombreux élèves n'atteignent leur niveau maximal de concentration qu'après une vingtaine de minutes d'effort continu. Des séances de travail plus longues permettent ainsi de mieux exploiter cette phase de concentration optimale.

Aymen Trabelsi a par ailleurs mis en garde contre l'utilisation du téléphone portable et des réseaux sociaux pendant les pauses. Ces distractions empêchent le cerveau de récupérer pleinement et favorisent la dispersion de l'attention.

Il recommande plutôt de consacrer ces moments de repos à une courte marche, à une discussion avec des proches ou à toute autre activité légère susceptible de favoriser la récupération mentale.

Enfin, le neuropsychologue a souligné que l'éloignement du téléphone portable de l'espace de révision, ainsi que la réduction des autres sources de distraction telles que la télévision, la musique à volume élevé ou le bruit ambiant, figurent parmi les conditions essentielles pour réussir cette période décisive.