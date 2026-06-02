Tunisie: SOS Villages d'Enfants du pays dénonce la diffusion d'une vidéo réalisée avec l'IA

L'Association Tunisienne des Villages d'Enfants SOS a dénoncé, dans un communiqué publié le 16 avril 2026, la manipulation du contenu d'une vidéo extraite d'un épisode du podcast « Aïch SOS », produit par l'organisation.

Selon l'association, les déclarations figurant dans cette vidéo ont été modifiées à l'aide de technologies d'intelligence artificielle afin de promouvoir un site internet jugé suspect. Elle affirme que le contenu diffusé est entièrement falsifié et ne reflète en aucun cas ses positions, ses activités ou ses prises de parole officielles.

L'organisation précise également qu'elle n'entretient aucun lien avec le site concerné ni avec les messages qui y sont associés.

Face à cette situation, l'Association tunisienne des Villages d'Enfants SOS appelle le public à ne pas interagir avec ce type de contenu et à le signaler sur les plateformes où il est relayé. Elle indique par ailleurs avoir engagé les procédures juridiques nécessaires contre toute personne impliquée dans cette utilisation frauduleuse de son image et de ses contenus.

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L'association a enfin insisté sur l'importance de se référer exclusivement à son site officiel et à ses canaux de communication reconnus pour obtenir des informations fiables concernant ses activités.