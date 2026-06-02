Tunisie: Le pays a besoin de l'apport de tous ses enfants

La Tunisie continue à enregistrer bon nombre de signes encourageants au niveau aussi bien économique et politique que social et financier, confirmant, ainsi, la courbe ascendante sur laquelle elle se trouve depuis quelque temps avec la multiplication des annonces positives.

En effet, les derniers chiffres portant sur les rentrées d'argent engrangées par la Tunisie, conformément aux données statistiques rendues publiques tout récemment par la Banque centrale de Tunisie (BCT), révèlent une importante progression des recettes touristiques de l'ordre de 24 milliards de dinars depuis le début de l'année 2026.

Autres chiffres prometteurs : si les revenus du travail ont connu une hausse atteignant 3,4 milliards de dinars contre 3,2 milliards de dinars il y a une année, on dévoile une enveloppe de 25,4 milliards de dinars concernant les avoirs en devises, contre 22,5 milliards de dinars un an auparavant, soit 105 jours d'importation actuellement.

Ces données sont, certes positives, mais ailleurs, la masse des billets en circulation continue d'enregistrer une tendance haussière avec près de 30 milliards de dinars, soit une augmentation d'environ 6 milliards de dinars et un taux de plus de 23 pour cent en l'espace d'une seule année. Un chiffre montrant que l'usage du cash reste encore lourdement présent dans les habitudes des Tunisiens.

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Par ailleurs, touristiquement parlant, la destination Tunisie est de plus en plus séduisante au-delà de ses frontières maghrébines et européennes. Pour preuve, le classement de notre pays parmi les 50 meilleures destinations touristiques mondiales en 2026, comme l'a mentionné la plateforme spécialisée "Travel and Tourism".

Il s'agit, à n'en point douter, d'une performance en la matière, mais il faut reconnaître que de nombreux défis restent encore à relever, en l'occurrence la diversification des produits, à savoir le tourisme culturel, écologique et saharien, sans oublier la montée en gamme de l'offre hôtelière et de séjour ainsi que la qualité des prestations de services dans le but évident d'augmenter la dépense moyenne par touriste.

Toutefois, les transferts de fonds des Tunisiens résidant à l'étranger, qui bénéficient d'un intérêt présidentiel majeur, constituent un pilier fondamental de l'économie nationale, tout en jouant un rôle important quant aux sources de devises du pays dans la mesure où ils dépassent, généralement, les recettes colossales du secteur touristique, confirmant de la sorte que notre pays a besoin des efforts et de l'apport de tous ses enfants.