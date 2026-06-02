Tunisie: Huile d'olive - Trois pays accaparent plus de 70% des exportations tunisiennes

1 Juin 2026
La Presse (Tunis)

Les recettes des exportations tunisiennes d'huile d'olive ont bondi de 49,2 % au cours des six premiers mois de la campagne 2025/2026, atteignant environ 3 643,8 millions de dinars, contre 2 442,4 millions de dinars à la même période de la saison précédente.

Selon les données publiées ce lundi par l'Observatoire national de l'agriculture (ONAGRI), cette croissance s'explique par une augmentation massive de 63,9 % des volumes exportés, qui se chiffrent à 295,4 milliers de tonnes, compensant ainsi une baisse de 8 % du prix moyen à l'exportation, établi à 12,67 dinars le kilo.

L'Espagne s'impose comme le premier client de la Tunisie en absorbant 32,3 % des exportations, suivie de près par l'Italie (19,6 %) et les États-Unis (19 %). À l'échelle régionale, le marché européen reste la destination dominante avec 56,5 % des volumes, devant l'Amérique du Nord (23,2 %), l'Asie (12,1 %) et l'Afrique (4,5 %).

Sur le plan de la structure des exportations, l'huile d'olive extra-vierge représente à elle seule 83,5 % du volume global. Cependant, le produit tunisien reste majoritairement vendu brut : 87,5 % de l'huile est exportée en vrac, tandis que l'huile conditionnée (embouteillée) ne représente encore que 12,5 % des ventes.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Enfin, le segment de l'huile d'olive biologique confirme sa dynamique sur les marchés internationaux. Les volumes exportés pour cette catégorie ont atteint 37,9 milliers de tonnes au cours de cette première moitié de campagne, générant des recettes estimées à 497,7 millions de dinars.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.