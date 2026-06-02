Tunisie: Huile d'olive - Trois pays accaparent plus de 70% des exportations tunisiennes

Les recettes des exportations tunisiennes d'huile d'olive ont bondi de 49,2 % au cours des six premiers mois de la campagne 2025/2026, atteignant environ 3 643,8 millions de dinars, contre 2 442,4 millions de dinars à la même période de la saison précédente.

Selon les données publiées ce lundi par l'Observatoire national de l'agriculture (ONAGRI), cette croissance s'explique par une augmentation massive de 63,9 % des volumes exportés, qui se chiffrent à 295,4 milliers de tonnes, compensant ainsi une baisse de 8 % du prix moyen à l'exportation, établi à 12,67 dinars le kilo.

L'Espagne s'impose comme le premier client de la Tunisie en absorbant 32,3 % des exportations, suivie de près par l'Italie (19,6 %) et les États-Unis (19 %). À l'échelle régionale, le marché européen reste la destination dominante avec 56,5 % des volumes, devant l'Amérique du Nord (23,2 %), l'Asie (12,1 %) et l'Afrique (4,5 %).

Sur le plan de la structure des exportations, l'huile d'olive extra-vierge représente à elle seule 83,5 % du volume global. Cependant, le produit tunisien reste majoritairement vendu brut : 87,5 % de l'huile est exportée en vrac, tandis que l'huile conditionnée (embouteillée) ne représente encore que 12,5 % des ventes.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Enfin, le segment de l'huile d'olive biologique confirme sa dynamique sur les marchés internationaux. Les volumes exportés pour cette catégorie ont atteint 37,9 milliers de tonnes au cours de cette première moitié de campagne, générant des recettes estimées à 497,7 millions de dinars.