Le Président du Faso, Chef de l'État, S.E. le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a eu ce mardi 2 juin 2026, une séance de travail, au palais de Koulouba, avec son homologue de la République du Bénin, S.E.M. Romuald WADAGNI, présent à Ouagadougou pour une visite officielle.

Selon le Communiqué de presse conjoint, livré par le Ministre burkinabè des affaires étrangères, M. Karamoko Jean Marie TRAORÉ, à l'issue du tête-à-tête entre les deux Chefs d'État, la visite du Président béninois à Ouagadougou, marque une étape décisive dans la revitalisation des relations bilatérales. Les deux Présidents ont procédé à un examen approfondi de la coopération et ont réaffirmé leur volonté commune de renforcer un partenariat fondé sur la confiance, la solidarité et la recherche de solutions concertées aux défis communs.

La situation sécuritaire sous-régionale a occupé une place centrale dans les échanges. Les deux dirigeants ont insisté sur l'urgence de consolider la coopération face au terrorisme, à la criminalité transfrontalière et à l'extrémisme violent. Les Présidents TRAORÉ et WADAGNI ont réitéré leur détermination à oeuvrer ensemble pour la paix, la stabilité et le développement durable en Afrique de l'Ouest.

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Sur le plan économique, les Présidents ont salué les perspectives prometteuses dans les domaines du commerce, de l'industrie, de la formation professionnelle, des infrastructures et de la logistique. Le rôle stratégique du port de Cotonou dans l'approvisionnement du Burkina Faso a été particulièrement souligné, tout comme la nécessité d'améliorer la fluidité des corridors de transport. Ils ont convenu d'accélérer la tenue de la 5e Session de la Grande Commission Mixte de coopération et de finaliser les accords en attente. Le Président du Faso et son hôte ont enfin salué l'intégration harmonieuse de leurs communautés respectives et ont réaffirmé l'importance des liens historiques et humains entre leurs Peuples.

La visite s'est conclue par une invitation officielle du Président béninois à son homologue burkinabè, scellant ainsi une nouvelle dynamique au service de la prospérité et de l'intégration régionale.