Afrique: Migrations - La région subsaharienne en passe de devenir une zone tampon

Centres de retour hors Union europénne (UE), durcissement des expulsions et accords migratoires : derrière la réforme européenne, l'Afrique subsaharienne risque de devenir un espace stratégique de gestion des flux migratoires.

L'UE accélère son tournant sécuritaire en matière migratoire. En validant un compromis ouvrant la voie à la création de centres de retour hors du territoire européen et en renforçant les mécanismes d'expulsion, Bruxelles ne redéfinit pas seulement sa politique migratoire : elle reconfigure aussi ses relations avec ses voisins africains. Pour l'Afrique subsaharienne, cette évolution dépasse largement la question migratoire. Elle soulève des enjeux de souveraineté, de sécurité, d'économie politique et d'équilibre diplomatique.

L'idée de créer des centres de retour dans des pays tiers n'est pas nouvelle. L'expérience menée par l'Italie en Albanie ou les discussions autour du Rwanda montrent qu'une logique s'installe progressivement : déplacer en dehors du territoire européen une partie de la gestion migratoire.

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Plusieurs pays africains pourraient être sollicités. Des États comme le Rwanda, l'Ouganda ou certains pays sahéliens apparaissent régulièrement dans les scénarios étudiés en raison de leur position géographique ; de leur dépendance à l'aide internationale ; de leurs relations diplomatiques avec les partenaires européens ; de leur capacité relative à négocier des contreparties financières. Cette dynamique pourrait progressivement transformer certains États africains en espaces de rétention migratoire externalisés.

Un enjeu de souveraineté politique

Pour les gouvernements africains, accepter de tels dispositifs comporte des risques importants. Première difficulté : la perception intérieure. Accueillir des centres de retour européens peut être interprété comme une délégation de souveraineté ou comme une sous-traitance migratoire au profit de l'Europe. Seconde difficulté : la pression diplomatique. Les accords migratoires deviennent souvent liés aux financements ; aux aides budgétaires ; aux facilités commerciales ; aux partenariats sécuritaires. Le rapport de force reste donc asymétrique.

Le risque sécuritaire : créer de nouveaux espaces de tension

L'installation éventuelle de centres migratoires dans des régions fragiles pourrait générer plusieurs effets secondaires : accumulation de populations précaires, pressions sur les infrastructures locales, développement de réseaux criminels liés aux faux papiers et aux trafics, renforcement des tensions communautaires. Dans certaines zones d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique centrale déjà affectées par l'insécurité, ces dispositifs pourraient agir comme multiplicateurs de fragilité.

Une dimension économique ambiguë

Certains gouvernements africains pourraient voir dans ces accords des financements supplémentaires ; des investissements dans les infrastructures ; des partenariats sécuritaires renforcés. Mais ces bénéfices potentiels comportent aussi un coût politique. Le risque est de construire une économie de la migration externalisée, où certains États deviennent dépendants financièrement de la gestion des flux migratoires.

Les diasporas africaines directement concernées

Le durcissement annoncé des expulsions modifie également la relation entre l'Europe et les diasporas africaines. Les nouvelles mesures envisagées : prolongation des détentions ; interdictions d'entrée plus longues ; accélération des expulsions ; sanctions renforcées. Ces changements peuvent affecter les transferts financiers ; les mobilités familiales ; les stratégies migratoires étudiantes ; les réseaux économiques transnationaux. Or, dans plusieurs pays subsahariens, les transferts de la diaspora constituent déjà un pilier économique majeur.

Un test stratégique pour l'Afrique

Cette nouvelle doctrine européenne pose une question fondamentale : les réponses resteront-elles nationales ou deviendront-elles continentales ? Sans position coordonnée, les États africains risquent d'entrer dans une logique de négociations bilatérales concurrentes. Une approche collective permettrait au contraire de définir des lignes rouges ; de négocier des compensations communes ; de renforcer les mécanismes de mobilité intra-africaine ; de promouvoir davantage les opportunités économiques locales.

Plus qu'une question migratoire

L'Europe cherche davantage de contrôle migratoire. L'Afrique subsaharienne cherche davantage de souveraineté économique et politique. Entre ces deux objectifs se construit aujourd'hui une nouvelle frontière géopolitique. La question centrale n'est donc plus uniquement celle des migrants. Elle devient celle du rôle que l'Afrique acceptera - ou refusera - d'occuper dans la nouvelle architecture migratoire mondiale.