Sénégal: Le PJF ouvre une information judiciaire sur l'acquisition de bracelets électroniques entre 2020 et 2023

Dakar — Le Pool judiciaire financier (PJF) annonce avoir ouvert une information judiciaire portant sur des faits d'association de malfaiteurs et de détournement de deniers publics, à la suite de la passation de marchés publics en vue de l'acquisition de bracelets électroniques entre 2020 et 2023.

Le PJF rappelle dans un communiqué qu'il avait ouvert, le 24 octobre 2024, une enquête relative à ces marchés publics signés le 22 octobre 2020 et le 6 juillet 2023.

Les marchés en question portent sur un montant global de 11 178 602 018 francs CFA, indique-t-il.

"Les investigations menées par les services compétents ont mis en évidence plusieurs irrégularités relatives à la passation et à l'exécution de ces marchés", affirme le PJF.

L'information judiciaire a été ouverte en raison de "la gravité des faits", ajoute le communiqué, faisant ensuite état de soupçons d"'escroquerie portant sur des deniers publics, de faux et usage de faux, de blanchiment de capitaux".