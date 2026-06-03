Sénégal: Bassirou Sarr, un économiste, mathématicien et expert des finances publiques pour s'occuper du Budget

Dakar — Le nouveau ministre délégué chargé du Budget, Bassirou Sarr, est un économiste et mathématicien de formation, mais aussi un expert accompli de la gestion des finances publiques et de la régulation financière.

La recherche économique et le secteur financier international font partie des champs d'intervention de M. Sarr, directeur de cabinet de l'expert ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba.

Il a été conseiller technique du même ministre, qui va rester son patron en dirigeant le ministère de l'Économie, des Finances et du Plan.

"À ces différents postes, [Bassirou Sarr] a joué un rôle de premier plan dans la conception, la coordination et le suivi de réformes économiques et financières majeures", affirme une note biographique du nouveau ministre délégué.

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Selon le même document provenant du ministère de l'Économie, des Finances et du Plan, M. Sarr a contribué au renforcement de la gouvernance des finances publiques sénégalaises, à l'amélioration de la mobilisation des recettes et à la modernisation de l'action publique.

C'est un spécialiste de la structuration et de la négociation de réformes multisectorielles dans les domaines de l'énergie, de l'économie numérique, de la santé et de la protection sociale en même temps.

Le nouveau ministre délégué chargé du Budget est présenté aussi comme un expert de la gouvernance des ressources naturelles. À ce titre, il a contribué à l'élaboration des projets pétroliers et gaziers du Sénégal.

"Par son engagement au sein de l'administration économique et financière, M. Sarr a acquis une connaissance approfondie des mécanismes de pilotage de l'action publique et des enjeux liés à la mise en oeuvre des politiques de développement", lit-on dans la note consacrée à son parcours professionnel.

Avant de rejoindre l'Administration publique sénégalaise, il a travaillé dans le secteur financier international à New York, où il a conseillé des institutions financières et des entités publiques.

Bassirou Sarr a contribué aux réflexions sur les mécanismes financiers innovants destinés à soutenir les pays les plus vulnérables face aux effets du changement climatique.

À la direction générale des impôts et des domaines, l'une des administrations qu'il a servies au Sénégal, il a collaboré à des projets de réforme fiscale et de mobilisation des ressources, avec plusieurs partenaires internationaux.

M. Sarr est titulaire d'un master d'analyse et de politique économiques de la Paris School of Economics et de l'École des hautes études en sciences sociales de Paris.

Il a obtenu une licence de mathématiques du Carleton College, aux États-Unis d'Amérique.

M. Sarr est auteur et co-auteur de plusieurs publications académiques consacrées à la politique fiscale, à la gouvernance publique et à l'efficacité des administrations fiscales.

"Il est reconnu pour sa rigueur analytique, son attachement aux principes de bonne gouvernance et sa contribution aux réformes économiques et financières", ajoute la même source.

Pour l'exercice de ses nouvelles fonctions, Bassirou Sarr "entend mettre son expérience au service du renforcement de la soutenabilité des finances publiques, de l'amélioration de l'efficience de la dépense publique, de la mobilisation des recettes et du financement durable des priorités de développement".