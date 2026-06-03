Afrique: CAN U17 - Le président Faye félicite les Lionceaux et salue un sacre qui 'augure de belles perspectives'

2 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le chef de l'État du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye a adressé ses félicitations à l'équipe nationale du Sénégal des moins de 17 ans (U17), sacrée championne d'Afrique, mardi à Rabat, saluant une performance qui "honore" le pays et augure de belles perspectives pour l'avenir du football sénégalais.

"Par votre talent, votre discipline et votre détermination, vous faites honneur au Sénégal et ouvrez de belles perspectives pour l'avenir de notre football", a-t-il écrit dans un message publié à la suite du sacre continental des Lionceaux sur son compte X.

Le président de la République a également félicité les joueurs, le staff technique et l'ensemble de la famille du football sénégalais pour cette consécration.

"Le Sénégal est fier de vous", a-t-il ajouté, qualifiant le pays de "pays de champions".

Les Lionceaux ont remporté, mardi à Rabat, la Coupe d'Afrique des nations U17 devant la Tanzanie (1-1, TAB 4-2), offrant au Sénégal son deuxième titre continental dans cette catégorie après celui de 2023 en Algérie.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.