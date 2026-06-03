Afrique: CAN U17 - Le président Faye félicite les Lionceaux et salue un sacre qui 'augure de belles perspectives'

Dakar — Le chef de l'État du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye a adressé ses félicitations à l'équipe nationale du Sénégal des moins de 17 ans (U17), sacrée championne d'Afrique, mardi à Rabat, saluant une performance qui "honore" le pays et augure de belles perspectives pour l'avenir du football sénégalais.

"Par votre talent, votre discipline et votre détermination, vous faites honneur au Sénégal et ouvrez de belles perspectives pour l'avenir de notre football", a-t-il écrit dans un message publié à la suite du sacre continental des Lionceaux sur son compte X.

Le président de la République a également félicité les joueurs, le staff technique et l'ensemble de la famille du football sénégalais pour cette consécration.

"Le Sénégal est fier de vous", a-t-il ajouté, qualifiant le pays de "pays de champions".

Les Lionceaux ont remporté, mardi à Rabat, la Coupe d'Afrique des nations U17 devant la Tanzanie (1-1, TAB 4-2), offrant au Sénégal son deuxième titre continental dans cette catégorie après celui de 2023 en Algérie.