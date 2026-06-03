Afrique: CAN U17 - Assane Sarr, meilleur gardien du tournoi et héros du sacre sénégalais

Dakar — Le jeune portier sénégalais de Ndangane FC à Kaolack au Sénégal, Assane Sarr, a été désigné meilleur gardien de la Coupe d'Afrique des nations des moins de 17 ans (U17), récompensant un parcours exceptionnel marqué par plusieurs interventions décisives ayant largement contribué au deuxième sacre des Lionceaux.

Âgé de 15 ans, le dernier rempart sénégalais s'est illustré tout au long de la compétition par sa régularité, son autorité dans la surface et son efficacité lors des moments décisifs.

Dès la phase de groupes, Assane Sarr avait donné le ton en repoussant un penalty face au Ghana, une performance qui lui avait valu le titre d'homme du match.

En quart de finale contre le Mali, il s'est encore illustré en réalisant plusieurs arrêts déterminants avant de stopper un tir au but lors de la séance décisive, permettant au Sénégal de poursuivre son aventure continentale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La demi-finale face au Maroc restera toutefois comme le point d'orgue et l'un des moments forts de son tournoi. Auteur de quatre arrêts lors de la séance de tirs au but, dont celui du dernier tireur marocain, il a porté les Lionceaux vers une qualification héroïque pour la finale.

En finale, le gardien sénégalais a de nouveau répondu présent en réalisant un arrêt décisif qui a contribué à préserver l'avantage de son équipe et à sécuriser le titre continental.

Grâce à ses performances remarquables, à son sang-froid et à son leadership malgré son jeune âge, Assane Sarr s'est imposé comme l'un des principaux artisans du triomphe sénégalais et a logiquement été récompensé par le trophée de meilleur gardien de la compétition, confirmant son statut de grand espoir du football africain.

Son coéquipier Mohamed Wagne, de Diambars FC (Sénégal), a été désigné homme du match de la finale.