Afrique: Sacré champion d'Afrique, Lamine Sané réussi son baptême de feu sur le banc des Lionceaux

Dakar — L'ancien capitaine des Lions, Lamine Sané a imité mardi Serigne Saliou Dia en remportant la Coupe d'Afrique des nations des moins de 17 ans.

L'équipe nationale de football des moins de 17 ans du Sénégal a remporté mardi au Maroc la Coupe d'Afrique des nations (CAN U17) de la catégorie devant la Tanzanie (1-1, TAB 4-2).

Les deux équipes ont fait match nul (1-1) à l'issue du temps règlementaire. Les Lionceaux étaient mal entrés dans cette finale en concédant un but dès la septième minute suite à une perte de balle au niveau de la défense.

L'attaquant Ibrahima Dione a remis les pendules à l'heure en égalisant à la 64e minute de jeu.

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Le score reste inchangé jusqu'à la fin du temps règlementaire.

Les Lionceaux se sont encore appliqués en puisant sur leurs ressources mentales lors de la séance des tirs aux buts pour venir à bout d'une vaillante équipe tanzanienne.

Arrivé sur le banc de la sélection à la mi-avril l'ancien défenseur des Lions a amené les Lionceaux à décrocher leur deuxième titre continental.

En 2023, le technicien Serigne Saliou Dia avait permis au Sénégal de remporter sa première CAN des moins de 17 ans.

Lamine Sané avait été appelé en 2025 pour renforcer le staff technique de l'équipe nationale des moins de 17 ans lors de la CAN de la catégorie.

Les Lionceaux avaient échoué en quart de finale.

Pour cette nouvelle campagne, l'ancien défenseur des Girondins de Bordeaux ( France) a pris les rênes de la sélection cadette.

Avec ses adjoints Issa Aidara et Moussa Diatta, le remplaçant de Pape Ibrahima Faye, sans une préparation adéquate et un début difficile avec une défaite d entrée, a su hisser les Lionceaux au sommet du football continental.

L'ancien capitaine des Lions a arrêté sa carrière de footballeur, il y'a de cela six ans.

Dans un entretien avec l'APS, lors de la remise du drapeau avant le départ pour la compétition, l'ancien joueur de la sélection nationale de 2010 à 2015 avait promis de "faire quelque chose" dans cette compétition internationale.

Comme Aliou Cissé et Pape Thiaw avec les Lions, Lamine Sané a aussi réussi sa reconversion sur le banc d'une équipe nationale sénégalaise.

En octobre 2026,Sané va amener les Lionceaux à la Coupe du monde des moins 17 ans, un autre challenge qu'il tentera de relever en tant que champion d'Afrique en titre.