Sénégal: Kédougou - Un accident de la circulation fait quatre blessés dont trois dans un état grave

2 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kédougou — Un accident de la circulation survenu, mardi après midi, à la sortie du village de Niemeniki dans la commune de Tomboronkoto (sud-est) sur la route nationale n°7 (RN7), a fait quatre blessés dont trois très graves, a appris l'APS des services de secours.

Selon les informations de la Brigade régionale des secours, il s'agit d'un véhicule de type 4/4 du Service régional de la sécurité alimentaire de Kédougou qui s'est renversé sur la route nationale à hauteur du village de Niemeniki dans la commune de Tomboronkoto, dans le département de Kédougou.

"Le bilan provisoire fait état de quatre victimes dont trois blessés très graves. Les victimes ont été évacuées à l'hôpital régional Amath Dansokho de Kédougou", a ajouté la même source.

Les éléments de la brigade routière se sont rendus sur les lieux afin d'effectuer les constatations d'usage. Une enquête a été ouverte pour établir les causes exactes de l'accident.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.