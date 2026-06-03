Sénégal: Kédougou - Un accident de la circulation fait quatre blessés dont trois dans un état grave

Kédougou — Un accident de la circulation survenu, mardi après midi, à la sortie du village de Niemeniki dans la commune de Tomboronkoto (sud-est) sur la route nationale n°7 (RN7), a fait quatre blessés dont trois très graves, a appris l'APS des services de secours.

Selon les informations de la Brigade régionale des secours, il s'agit d'un véhicule de type 4/4 du Service régional de la sécurité alimentaire de Kédougou qui s'est renversé sur la route nationale à hauteur du village de Niemeniki dans la commune de Tomboronkoto, dans le département de Kédougou.

"Le bilan provisoire fait état de quatre victimes dont trois blessés très graves. Les victimes ont été évacuées à l'hôpital régional Amath Dansokho de Kédougou", a ajouté la même source.

Les éléments de la brigade routière se sont rendus sur les lieux afin d'effectuer les constatations d'usage. Une enquête a été ouverte pour établir les causes exactes de l'accident.