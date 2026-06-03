Sénégal: Une styliste d'origine camerounaise célèbre les dix ans de sa maison de couture, vendredi à Dakar

Dakar — La styliste et activiste culturelle Donatela Epouhé célébrera les dix ans de sa maison de haute couture éthique Donatelacrea, à travers un défilé de mode intitulé "L'Empreinte", prévu vendredi à 17h, dans les jardins de la résidence de l'ambassadrice de France au Sénégal, annonce un communiqué transmis à l'APS.

Cet événement marquera une décennie d'activités de la marque fondée à Dakar en 2016 par cette créatrice d'origine camerounaise établie au Sénégal depuis plusieurs années.

Selon la même source, le défilé mettra en lumière le parcours artistique et entrepreneurial de Donatela Epouhé, dont les créations s'inspirent des patrimoines culturels africains et promeuvent le dialogue entre les peuples du continent.

Le communiqué souligne que la créatrice s'est imposée au fil des années comme une figure de l'intégration africaine par la culture, en développant des collections qui associent les influences de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest.

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Promotrice de l'événement "Miss Cameroun-Sénégal", Donatela Epouhé oeuvre également au renforcement des liens entre les communautés africaines à travers des initiatives culturelles et sociales.

La maison Donatelacrea a acquis une visibilité internationale grâce à sa participation à plusieurs rendez-vous majeurs de la mode, notamment à la Paris Fashion Week 2025, tandis que ses créations sont aujourd'hui commercialisées dans plus de quinze pays, indique le texte.

Engagée dans la promotion des droits des femmes et l'autonomisation économique des artisanes, la styliste collabore avec plusieurs organisations intervenant dans les domaines de l'égalité de genre et de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants.

Le défilé "L'Empreinte" ambitionne ainsi de célébrer dix années de création tout en mettant en avant une vision de la mode fondée sur la valorisation du patrimoine africain, la solidarité et l'engagement citoyen, conclut le communiqué.