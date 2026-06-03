Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 03 juin 2026

revue de presse

France : Monument en hommage aux victimes du génocide rwandais

Le président français Emmanuel Macron et son homologue rwandais Paul Kagamé, ont inauguré mardi un monument en mémoire des victimes du génocide rwandais de 1994.

Baptisé « L’Archive », la stèle est située au cœur de Paris. Et s’inscrit dans les efforts de la France pour reconnaître son rôle dans l’une des pires atrocités du XXe siècle.

Alors qu’il y a cinq ans, à Kigali Macron avait reconnu que son pays avait ignoré des avertissements concernant les massacres imminents au Rwanda. (Source Africanews)

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Botswana : 8 millions d’euros pour booster les emplois verts

Le Botswana va bénéficier d’un financement de 8 millions d’euros destiné à soutenir la création d’emplois verts et à accélérer sa transition vers une économie plus durable, ont annoncé les autorités dans le cadre de leurs programmes de développement environnemental.

Ce financement vise à appuyer des projets liés à l’économie verte, notamment dans les domaines des énergies renouvelables, de la gestion durable des ressources naturelles, de l’agriculture résiliente au climat et du traitement des déchets.

Il devrait également permettre de renforcer la formation professionnelle des jeunes et des travailleurs afin de favoriser leur insertion dans les métiers émergents liés à la transition écologique. (Source Apanews)

Tanzanie : critiquée par l’Occident, Samia Suluhu Hassan se rapproche de la Russie

La présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan débute mercredi une visite d’État de trois jours en Russie. Ce déplacement intervient dans un contexte de tensions croissantes avec les pays occidentaux après les violences qui ont entouré sa réélection à l’automne 2025.

Accueillie par le président russe Vladimir Poutine, Samia Suluhu Hassan entend renforcer les relations diplomatiques, économiques et politiques entre la Tanzanie et la Russie. Présenté comme « historique » par Dar es Salaam, ce déplacement est le premier d’un chef d’État tanzanien en Russie depuis celui du président Julius Nyerere en 1969, à l’époque de l’Union soviétique.

Les deux pays souhaitent notamment développer leurs échanges commerciaux, aujourd’hui limités, ainsi que plusieurs projets de coopération, dont l’exploitation d’une mine d’uranium en Tanzanie. (Source Africa Radio)

Le Ghana veut instaurer une vérification génétique de la paternité dès la naissance

Le Ghana débat actuellement de deux initiatives parlementaires qui pourraient modifier les règles d’établissement de la filiation dans le pays. Les textes évoqués dans le débat public portent, d’un côté, sur l’idée de tests ADN de paternité obligatoires pour les nouveau-nés et, de l’autre, sur des sanctions contre la fraude à la paternité.

Si une telle réforme devait aboutir, le Ghana pourrait devenir l’un des premiers pays africains à institutionnaliser une vérification génétique de la paternité dès la naissance. (Source Afrik.com)

Côte d’Ivoire : La justice ivoirienne envoie un signal avec la condamnation de deux influenceurs des réseaux sociaux

Le tribunal correctionnel d’Abidjan a condamné, mardi 2 juin 2026, les influenceurs Apoutchou National et Lionel PCS à des peines de prison ferme pour blanchiment de capitaux. Le premier écope de trois ans de détention et d’une amende de 264 millions de FCFA. Le second est condamné à cinq ans d’emprisonnement ferme, assorti de la même sanction financière. Un verdict sans appel dans un pays où l’exposition ostentatoire de l’argent sur les réseaux sociaux est devenue un phénomène de société.

L’affaire repose sur des vidéos virales montrant Apoutchou National brandissant des liasses de billets en espèces. Ces images ont déclenché l’ouverture d’une enquête par le Pôle pénal économique et financier, une juridiction spécialisée dans les crimes financiers.

Les investigations ont établi que ces fonds, exposés sans justification légale, provenaient de circuits non traçables, caractérisant le délit de blanchiment. (Source Africapresse)

CAN U17 : Le Sénégal sacré champion d’Afrique pour la deuxième fois

Le Sénégal a remporté la Coupe d’Afrique des Nations U17 ce mardi à Rabat en battant la Tanzanie aux tirs au but (4-2), après un match nul (1-1) au terme du temps réglementaire. Trois ans après son premier sacre, la génération de Lamine Sané offre aux Lionceaux une deuxième étoile continentale et confirme la domination actuelle du football sénégalais sur le continent.

Le Sénégal continue d’écrire l’histoire du football africain. Après le sacre contest à la CAN 2025 et qui sera jugé devant le TAS, et celui des U15, les Lionceaux U17 ont à leur tour porté haut les couleurs nationales en remportant la CAN U17 2026. En finale, disputée ce mardi 2 juin à Rabat, les protégés de Lamine Sané ont battu la Tanzanie aux tirs au but (4-2), après un score de parité (1-1) à l’issue du temps réglementaire. (Source Sport News Africa)

Madagascar : Loi de finances rectificative - La relance économique comme priorité

Le PLFR 2026, en examen à l'Assemblée nationale, mise sur la relance économique à travers les investissements publics, la décentralisation et de nouvelles mesures fiscales.

Le Projet de loi n° 014/2026 portant loi de finances rectificative (PLFR 2026), actuellement examiné en commission à l'Assemblée nationale, prévoit une politique budgétaire orientée vers le soutien à l'activité économique.

Au coeur du texte figure la poursuite des investissements publics structurants. Les infrastructures routières, l'énergie ainsi que les aménagements agricoles demeurent des priorités, avec pour objectif affiché de soutenir la croissance et de désenclaver plusieurs régions. (Source L’Express de Madagascar)

Migrations : L’Afrique subsaharienne en passe de devenir une zone tampon

Centres de retour hors Union europénne (UE), durcissement des expulsions et accords migratoires : derrière la réforme européenne, l’Afrique subsaharienne risque de devenir un espace stratégique de gestion des flux migratoires.

L’UE accélère son tournant sécuritaire en matière migratoire. En validant un compromis ouvrant la voie à la création de centres de retour hors du territoire européen et en renforçant les mécanismes d’expulsion, Bruxelles ne redéfinit pas seulement sa politique migratoire : elle reconfigure aussi ses relations avec ses voisins africains.

Pour l’Afrique subsaharienne, cette évolution dépasse largement la question migratoire. Elle soulève des enjeux de souveraineté, de sécurité, d’économie politique et d’équilibre diplomatique. (Source Les Dépêches de Brazzaville)

En Tunisie, Rached Ghannouchi, figure de l’opposition et déjà incarcéré, a été condamné à la perpétuité

M. Ghannouchi, 84 ans, et d’autres cadres du parti islamiste Ennahdha ont été condamnés, mardi, à des peines de prison allant de dix ans à la perpétuité pour terrorisme, ont annoncé la formation et des médias.

Les condamnations s’accumulent pour plusieurs responsables du parti islamiste Ennahda, dont son chef, Rached Ghannouchi, déjà incarcéré.

Accusé d’avoir monté un « appareil sécuritaire secret » au service du parti, qui a dominé la politique tunisienne pendant plus d’une décennie à partir de 2011, Rached Ghannouchi a été condamné, mardi 2 juin, à la prison à vie, peine à laquelle s’ajoutent trente ans de prison supplémentaires, selon les médias locaux, Ennahda ayant confirmé. Selon les mêmes accusations, l’ancien officier de l’armée Kamel Ben Bedoui a, lui, été condamné à de la perpétuité plus trente-deux ans. (Source Le Monde Afrique)

RDC : Une journée « ville morte » à Kinshasa, un test pour l'opposition

En République démocratique du Congo, une partie de l’opposition appelle à une journée ville morte ce mercredi à Kinshasa.

Une initiative portée par la plateforme C64 qui regroupe plusieurs partis afin de s’opposer à toute modification de la Constitution voulu par le pouvoir en place et qui pourrait permettre au président Tshisekedi de rester à la tête du pays après son deuxième mandat.

Cette journée « ville morte » est la première action de la C64 et elle vue comme un test sur la capacité à mobiliser des opposants. (Source RFI)