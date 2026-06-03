Angola: Téte António reçu par le Président de la Corée

2 Juin 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ART/LUZ

Luanda — Le ministre des Relations extérieures de l'Angola, Téte António, a participé ce mardi à une réception offerte par le Président de la République de Corée, Lee Jae-myung, en l'honneur des chefs de la diplomatie africaine présents à Séoul pour une réunion ministérielle avec le gouvernement sud-coréen.

Cette réunion, qui s'est tenue à la Maison Bleue, le Palais présidentiel de Corée du Sud, a rassemblé 20 ministres des Affaires étrangères de pays africains. Elle a permis au nouveau chef d'État coréen de saluer les représentants du continent et de réaffirmer l'engagement de la Corée à renforcer la coopération stratégique avec l'Afrique.

À cette occasion, Lee Jae-myung a souligné le rôle croissant de l'Afrique dans la dynamique économique, politique et géostratégique mondiale et a mis en avant le potentiel du continent dans les domaines des ressources naturelles, de l'énergie, de l'agriculture, de l'industrie, de l'innovation technologique, de la jeunesse et de la transformation numérique.

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L'homme d'État sud-coréen a également réaffirmé l'intérêt de son pays à approfondir les partenariats avec les États africains, sur la base d'avantages mutuels, du partage des expériences de développement, de l'augmentation des échanges commerciaux et des investissements, ainsi que de la coopération technique et scientifique. Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, la réunion ministérielle tenue à Séoul a permis de consolider le dialogue politique entre la Corée et les pays africains et d'ouvrir de nouvelles perspectives pour une coopération renforcée axée sur le développement durable.

La participation de l'Angola à cette réunion s'inscrit dans le cadre de sa politique étrangère visant à renforcer les relations bilatérales et multilatérales et à promouvoir les opportunités de coopération économique, technologique et diplomatique avec ses partenaires stratégiques. Outre Téte António, les ministres des Affaires étrangères d'Égypte, d'Algérie, de Sao Tomé-et-Principe, de Gambie, du Nigéria, de Tunisie, du Bénin, de République centrafricaine, du Rwanda, du Cameroun, du Botswana, du Kenya, d'Eswatini et du Malawi, ainsi que d'autres pays africains, ont participé à la réunion.

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