Angola: TAAG souligne l'importance stratégique de la nouvelle liaison avec la Chine

Luanda — Le président du Conseil d'administration de TAAG (Angola Airlines), Clóvis Rosa, a déclaré ce mardi à Luanda que la liaison Icolo e Bengo/Guangzhou (Chine) offre aux entreprises, aux opérateurs logistiques, aux étudiants, aux professionnels et aux touristes une alternative pour accéder à l'Asie, l'une des régions les plus dynamiques de l'économie mondiale.

S'exprimant lors du lancement de la ligne commerciale Icolo e Bengo/Guangzhou, le dirigeant a souligné qu'au-delà du rapprochement des marchés, de la facilitation des échanges et de l'amélioration de la mobilité des personnes et des marchandises, le véritable potentiel de cette liaison réside dans sa capacité à renforcer la position du pays comme plaque tournante entre l'Afrique et l'Asie. « Nous souhaitons que les passagers de différents marchés africains utilisent le réseau TAAG et l'aéroport international Dr. António Agostinho Neto pour accéder au continent asiatique plus rapidement, plus efficacement et à des prix plus compétitifs », a-t-il affirmé.

De l'avis du président du conseil d'administration de TAAG, Guangzhou est, sur le plan commercial, l'un des plus importants centres économiques, industriels et logistiques au monde, et constitue l'une des principales portes d'entrée du marché asiatique. À cet égard, bien qu'initialement assurée à une fréquence hebdomadaire, cette liaison revêt une importance particulière pour le fret aérien, ouvrant de nouvelles perspectives pour le transport de marchandises, le soutien des chaînes d'approvisionnement et le renforcement des relations commerciales bilatérales.

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Le responsable a souligné que l'expansion du réseau international de la compagnie aérienne nationale est le fruit d'une profonde transformation interne menée ces dernières années. Clóvis Rosa a souligné que ce processus repose sur la modernisation de la flotte, le renforcement des capacités techniques et opérationnelles, l'amélioration des processus internes et une gestion axée sur l'efficacité et la durabilité.« Nous construisons une entreprise plus moderne, plus rigoureuse, plus exigeante envers elle-même et prête à relever les défis d'un marché mondial de plus en plus concurrentiel », a-t-il affirmé.

Clóvis Rosa a précisé que la nouvelle liaison vers la Chine permettra d'accroître le potentiel de génération de revenus, d'optimiser l'utilisation des actifs de l'entreprise et de diversifier son réseau international.

Le directeur a insisté sur le fait que la liaison Icolo e Bengo - Guangzhou n'est pas une fin en soi, mais bien une étape essentielle dans la construction d'une nouvelle TAAG, prête à soutenir les ambitions de développement de l'Angola et à connecter le pays aux principaux centres économiques mondiaux.