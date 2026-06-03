Angola: La nouvelle liaison vers Guangzhou renforce l'intégration du pays sur la scène internationale

Luanda — La liaison aérienne directe entre l'Angola et la Chine (ville de Guangzhou) constitue une nouvelle étape vers l'intégration de ce pays africain dans la dynamique mondiale, ainsi que la création de meilleures conditions pour soutenir la diversification économique, attirer les investissements et accroître la compétitivité sur le territoire national, a déclaré ce mardi à Luanda le ministre des Transports, Ricardo de Abreu.

S'exprimant lors de la cérémonie d'inauguration officielle de cette liaison entre la province d'Icolo e Bengo et la ville de Guangzhou, le ministre a indiqué que cette nouvelle route s'inscrit dans la vision stratégique que l'Exécutif angolais développe pour le secteur des transports et de la logistique, visant à renforcer le positionnement régional de l'Angola.

Ricardo de Abreu, la liaison avec Guangzhou contribue à rapprocher l'Afrique de l'Asie, renforce la connectivité internationale de l'Angola, crée de nouvelles opportunités de transit et d'interconnexion régionale, et consolide l'ambition de faire de l'aéroport international Dr. António Agostinho Neto (AIAAN) un point de connexion majeur entre les différents corridors économiques mondiaux. Par ailleurs, le responsable a souligné que l'aéroport international d'Aanā (AIAAN) constituait l'un des piliers centraux de cette stratégie, compte tenu de sa capacité prévue à répondre à la croissance du transport de passagers et de marchandises.

Il a ajouté que le lancement de cette liaison reposait sur l'intégration des infrastructures aéroportuaires, portuaires, ferroviaires et logistiques, ce qui permettait au pays de ne plus se limiter à son rôle de simple destination et de s'affirmer comme une plateforme de connexion régionale et intercontinentale. À cette occasion, le ministre des Transports a expliqué que Guangzhou avait été choisie en raison de son statut de centre industriel, commercial et logistique majeur au monde, et de sa position stratégique pour les chaînes d'approvisionnement mondiales.

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Ricardo de Abreu a contextualisé cet investissement, rappelant qu'en 2025, le transport aérien mondial avait dépassé les 5,2 milliards de passagers, le continent africain enregistrant une croissance supérieure à la moyenne mondiale. Dans ce contexte, il a réaffirmé l'attention portée par l'Exécutif angolais au processus de transformation de la compagnie aérienne nationale TAAG, qui comprend la modernisation de la flotte, le renforcement des opérations, l'amélioration des normes de service, une gestion plus rigoureuse et un développement durable de la connectivité internationale.

« L'ouverture de cette ligne témoigne de la confiance dans l'avenir de la compagnie, dans le potentiel économique de l'Angola et dans le renforcement des liens commerciaux et culturels entre nos deux peuples », a-t-il souligné.

Une nouvelle ère dans les relations bilatérales

De ce point de vue, le responsable angolais a déclaré que l'ouverture de cette liaison aérienne représente une étape concrète dans l'approfondissement des relations entre l'Angola et la Chine, partenaires stratégiques de longue date. Selon le ministre, en 2025, le volume des échanges commerciaux entre les deux pays s'élevait à environ 20,8 milliards de dollars américains, confirmant ainsi la pertinence du partenariat.

Ricardo de Abreu a ajouté que les relations bilatérales entraient dans une nouvelle phase, où la coopération, initialement axée sur le financement des infrastructures, s'étend désormais à l'investissement productif, à la logistique, aux technologies, à l'industrialisation, aux chaînes de valeur et à la mobilité des entreprises.