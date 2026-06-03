Angola: Le gouvernement investit dans la formation de spécialistes pour le nouvel hôpital des grands brûlés

Luanda — Le futur hôpital des grands brûlés Président Julius Nyerere, en construction dans la cité-dortoir Kilamba, disposera d'équipes qualifiées dans le cadre d'une stratégie de formation et de renforcement des capacités des ressources humaines promue par le ministère de la Santé afin d'assurer le démarrage et le fonctionnement de l'unité.

Cette information figure dans une note du ministère de la Santé, à laquelle l'ANGOP a eu accès ce mardi, suite à la visite du président de la République, João Lourenço, sur le chantier, dont l'avancement des travaux a atteint 72,66 %. Selon le document, l'exécutif investit simultanément dans la construction et l'équipement des infrastructures, ainsi que dans la formation de professionnels spécialisés, afin de garantir une prise en charge adaptée des grands brûlés et autres pathologies complexes.

Ce futur hôpital fera également office de centre hospitalier universitaire, contribuant ainsi à la formation continue des spécialistes angolais et au renforcement des capacités du système national de santé. L'hôpital disposera d'équipes multidisciplinaires composées de chirurgiens plasticiens, de chirurgiens généraux, de chirurgiens pédiatriques, de réanimateurs, d'anesthésistes, d'infirmières spécialisées, de physiothérapeutes, de nutritionnistes, de psychologues et de travailleurs sociaux.

Dans les branches où le pays souffre encore d'une pénurie de spécialistes, des institutions partenaires internationales, notamment brésiliennes, apporteront leur soutien aux soins cliniques et à la formation du personnel national, favorisant ainsi le transfert de connaissances et le développement des compétences locales. Dans le cadre du Projet de formation des ressources humaines pour la couverture sanitaire universelle, plusieurs actions de renforcement des capacités sont en cours afin d'assurer le fonctionnement de l'hôpital. Environ 80 % de la formation spécialisée prévue pour la phase initiale d'activité est assurée par ce programme.

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Dans ce contexte, dix infirmiers angolais devraient suivre une formation spécialisée à l'Université de São Paulo, à Ribeirão Preto (Brésil), dans les prochains mois, en dermatologie, soins des plaies et prise en charge des grands brûlés. Conçu pour offrir une prise en charge globale aux patients, l'hôpital des grands brûlés Président Julius Nyerere proposera des services de soutien psychologique et social pour accompagner les malades durant les différentes phases de traitement et de convalescence.

Selon les dernières données, le projet affiche un taux d'achèvement physique global de 72,66 % et un taux de financement de 78,56 %. Le calendrier du projet prévoit son achèvement pour le 30 juin 2026.

Doté d'un budget de plus de 155 millions de dollars américains, le projet comprend la construction et l'équipement de l'unité, la formation technique et professionnelle du personnel, ainsi que la gestion, l'exploitation et la maintenance de l'hôpital pendant les deux premières années d'activité. Une fois opérationnel, l'hôpital des grands brûlés Président Julius Nyerere intégrera le réseau des hôpitaux de référence du pays, renforçant ainsi les capacités nationales en matière de soins spécialisés.