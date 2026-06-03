Angola: La RNA émet ses émissions depuis ses nouveaux studios

Luanda — Radio Nacional de Angola (RNA) a commencé à diffuser ses émissions ce mardi à Luanda depuis ses studios récemment rénovés, dans le cadre du projet d'expansion et de modernisation de son signal, au sein du programme de revitalisation des médias publics.

Dotés d'une technologie de pointe, les nouveaux studios diffusent désormais la chaîne A de la RNA et permettront d'améliorer la qualité des services offerts aux auditeurs ainsi que les capacités de production et de diffusion de contenus. La cérémonie d'inauguration était présidée par le ministre des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale, Mário Oliveira, qui, dans une déclaration à la presse, a souligné l'amélioration de la qualité sonore et des services, ainsi que l'engagement accru des professionnels.

Il a ajouté que ce projet permettra aux équipes de la RNA de se tenir au courant des nouvelles technologies, les incitant ainsi à approfondir leurs recherches afin de faire face à la modernisation et à la qualité des équipements installés. « La transformation numérique que poursuit le pays ne se limite pas aux seules technologies de l'information, mais englobe également la communication sociale et l'utilisation des médias par les journalistes et autres professionnels des médias », a-t-il déclaré.

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Selon Mário Oliveira, le projet repose sur une synergie entre la modernisation et la formation du personnel spécialisé, des employés et des techniciens de la RNA. Il a souligné que, dans cette phase du projet, la priorité de l'Exécutif est d'étendre la couverture radio aux zones habitées en Angola et, à terme, aux régions dépourvues de centres urbains. L'administrateur du secteur technique de la RNA, Pedro Guimarães, a déclaré que les interventions réalisées concernaient des travaux de génie civil, l'acquisition d'équipements modernes et technologiques, ainsi que l'adaptation de nouvelles applications pour un système d'automatisation radio.

À cet égard, il a souligné que ces systèmes permettraient de réduire la consommation de papier et de cartouches d'encre, ce qui aurait un impact financier positif grâce à la formation continue dispensée aux techniciens tout au long de ce processus de modernisation. Il a insisté sur le fait que ces nouveaux moyens marquent le passage du système analogique au système numérique, ce qui permettra d'atténuer certaines interférences et les bruits parasites. Le passage du système mono au système stéréo améliore également la qualité du signal dans certaines zones.

Le projet d'extension et de modernisation du signal de la RNA s'inscrit dans le cadre d'un diagnostic et d'une évaluation technique menés à l'échelle nationale, qui ont mis en évidence plusieurs faiblesses dans l'infrastructure et les systèmes technologiques de l'institution.

Structuré en quatre phases de mise en œuvre, le projet prévoit, dans sa première étape, l'extension de la couverture du signal de RNA de 63 % à 76 % de la population angolaise, grâce à l'installation de nouvelles infrastructures techniques et à la modernisation des infrastructures existantes. Parmi les principales actions prévues figurent l'installation de 33 studios, 28 salles de rédaction, 18 salles techniques et 17 centres de transmission, permettant ainsi de renforcer le réseau national de radiodiffusion et d'assurer une plus grande stabilité et continuité de la diffusion.