Angola: L'hôpital général de Malanje prévoit de réaliser plus de 100 chirurgies maxillo-faciales gratuites

Malanje — Cent vingt chirurgies maxillo-faciales seront réalisées gratuitement à l'hôpital général de Malanje lors de sa deuxième campagne de chirurgies spéciales, qui se déroule du 1er au 12 juin.

Cette campagne vise le diagnostic et le traitement chirurgical des malformations et pathologies faciales, en priorité les cas de fente labiale et palatine, de noma et de réhabilitation par prothèses dentaires pour des patients venant de différentes régions du pays. Selon la directrice de l'hôpital, Ana Ventura, outre les chirurgies maxillo-faciales, cette action comprend également des interventions orthognathiques, le traitement des tumeurs, la correction des fentes labiales et autres malformations faciales.

Elle a indiqué que les attentes sont élevées, car lors de la première édition, l'absence de certains spécialistes avait limité la prise en charge de certaines pathologies. Elle a toutefois précisé que la campagne avait été un succès grâce au professionnalisme et au dévouement des médecins angolais. Ana Ventura a expliqué que la campagne bénéficie d'une équipe complète et solide, intégrant des professionnels hautement spécialisés d'Angola, du Brésil et du Mozambique, qui s'attacheront à redonner sourire, espoir et qualité de vie aux patients.

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« L'objectif est de dépasser les 88 patients opérés lors de la première édition, car la durée du projet a été portée de six à douze jours », a-t-elle déclaré, ajoutant que les inscriptions restent ouvertes jusqu'au 3 juin et que, pour l'instant, 78 patients sont déjà inscrits.