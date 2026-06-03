Sénégal: Exposition « Xel mooy dawal » - Chronique d'une société décousue (1/2)

Avec « Xel mooy dawal », présenté au Musée Théodore Monod d'Art africain, Cheikh Diallo transforme le « Njaxas » populaire en une cartographie nerveuse du Sénégal contemporain, où les tissus cousent moins des formes qu'ils ne révèlent des fissures morales.

Dans des compositions traversées de collisions chromatiques et de silences lourds, l'artiste fait du textile une matière psychologique capable de raconter l'embouteillage des consciences et la fatigue d'une société qui parle sans plus s'écouter. L'exposition est visible jusqu'au 15 septembre 2026.

Il existe encore des artistes capables de transformer le tissu en séisme intérieur. Des hommes qui prennent une matière quotidienne : un pagne usé, une chute de Bazin, une couture populaire, pour en faire une radiographie morale de leur époque. Et voilà que Cheikh Diallo confirme son appartenance à cette catégorie. Son exposition « Xel mooy dawal », actuellement présentée au Musée Théodore Monod d'Art africain jusqu'au 15 septembre, ne cherche ni à séduire immédiatement ni à flatter le regard. Elle dérange d'abord. Lentement. Comme une vérité qu'on tente d'éviter, avant de s'installer dans l'esprit avec une obstination remarquable. Car dans son travail, le textile murmure ce que la société sénégalaise refuse parfois de s'avouer.

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Dans la salle d'exposition bien garnie, les oeuvres pendent comme des consciences ouvertes. Il faut voir ces silhouettes traversées de lignes nerveuses, ces visages presque mangés par la matière, ces corps cousus dans des labyrinthes de tissus où le regard se perd comme dans une ville sans signalisation.

L'homme vient pourtant du geste artisanal. Né à Fass en 1973, il apprend d'abord la couture. Le métier des mains avant celui des idées. Mais certains artisans portent déjà dans leurs doigts une philosophie du monde. Très tôt, il comprend que le « Njaxas » (Ndlr : assemblage populaire de tissus mixés) contient une puissance esthétique immense. Là où d'autres voyaient une pratique modeste, lui découvre une langue plastique.

Le tailleur des vertiges sénégalais

Cheikh Diallo travaille le textile comme un écrivain travaille la phrase : par ruptures, reprises, syncopes et respirations. Ses oeuvres avancent par cassures chromatiques. Un rouge incandescent vient brutalement heurter une surface terreuse ; un noir profond fracture l'espace ; des courbes blanches serpentent entre les figures comme une écriture cryptée.

Rien n'est laissé au hasard. Même le vide semble cousu. Le plus fascinant demeure cette capacité à faire du tissu une matière psychologique. Ses tableaux ne représentent pas simplement des scènes ; ils mettent en scène des états mentaux. « C'est l'embouteillage des consciences. Le vacarme numérique. La fatigue collective. La brutalité verbale devenue mode de communication nationale », dit-il. Le titre même de l'exposition agit comme une gifle philosophique : « Xel mooy dawal » (Ndlr : c'est la raison qui guide).

« Tout le paradoxe sénégalais contemporain tient dans cette formule. Jamais la parole n'a autant circulé ; jamais la pensée n'a semblé aussi menacée par le bruit », explique l'artiste. Et cela, il le regarde avec une lucidité presque douloureuse. Ses personnages semblent pris dans une circulation sans destination. L'artiste touche ici à quelque chose de profondément sénégalais sans jamais tomber dans le folklore sociologique. C'est là sa grande élégance.

Il ne caricature pas le pays ; il en traduit les vibrations intérieures. Et c'est là que les tissus se transforment en couches de mémoire collective : Bazin des cérémonies, wax urbain, étoffes populaires, extraits de naissance, factures d'électricité, matières récupérées, fragments de quotidien. Chaque pièce porte en elle la trace d'une vie antérieure.

On sent aussi, dans ses compositions, l'influence du théâtre et de la scénographie qu'il a pratiqués avec le groupe « Doomou Africa ». Beaucoup de tableaux ressemblent à des scènes suspendues juste avant une catastrophe ou une révélation. Il y a du silence dans ce tumulte visuel. Un silence dense. Celui des sociétés qui avancent plus vite que leur propre réflexion.

Mais réduire Cheikh Diallo à un artiste « engagé » serait une erreur critique. Son oeuvre dépasse largement le commentaire social. Elle touche à une question plus vaste : comment continuer à faire humanité dans un monde saturé de vitesse, de violence symbolique et de confusion ?

Dans le paysage des arts visuels sénégalais, peu d'artistes réussissent aujourd'hui à atteindre ce point d'équilibre entre maîtrise technique, profondeur philosophique et singularité esthétique. Beaucoup produisent des images ; Cheikh Diallo produit une atmosphère mentale. Et c'est précisément ce qui rend cette exposition plus qu'originale. En sus de sa beauté, elle pense le Sénégal. Elle pense notre époque.

Dans un monde culturel souvent dominé par l'immédiateté et les oeuvres consommables, Cheikh Diallo impose une temporalité différente : celle des artistes qui demandent au regardeur de ralentir, d'observer, de relier les signes.

Autrement dit : de retrouver la raison. « Xel mooy dawal ». Tout était déjà là, dans le titre.