Congo-Brazzaville: ARTs martiaux - La Fécoju-Da signe un mémorandum d'entente avec la fédération russe

En marge des célébrations de la Journée internationale de l'enfance, la Fédération congolaise de judo et disciplines associées (Fécoju-Da), à travers son président Neyl Francis Ata Assiokarah, a franchi une étape importante dans son développement institutionnel. Un mémorandum d'entente a été officiellement signé le 2 juin à Moscou avec la Fédération russe de judo, établissant un cadre formel de coopération entre les deux structures.

Témoignant de la portée institutionnelle de l'accord, la cérémonie de signature s'est déroulée en présence de hauts représentants de l'État et du mouvement olympique russe. Le ministre russe des Sports ainsi que le président du Comité olympique russe ont assisté à la ratification du document, apportant un soutien protocolaire de premier plan à cette initiative bilatérale.

Ce protocole d'accord, qui témoigne de l'offensive de la diplomatie de la fédération, vise à structurer et à intensifier les échanges techniques et sportifs entre la République du Congo et la Fédération de Russie. Le document paraphé prévoit notamment le partage d'expertise via des échanges méthodologiques réguliers entre les directions techniques des deux fédérations.

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Il sera également question de prioriser la formation professionnelle avec la mise en place des programmes de perfectionnement destinés aux entraîneurs, arbitres et officiels congolais. Le document met en évidence la préparation des athlètes, puisque des stages de haut niveau pour optimiser la compétitivité sur la scène internationale seront organisés régulièrement.

Cette signature pose les bases d'un partenariat à long terme, destiné à renforcer les capacités structurelles du judo congolais en s'appuyant sur l'expérience de la Russie. Il sied de noter que ce déplacement de la Fécoju-Da qui est axé sur la jeunesse et le sport commence d'ores et déjà à porter ses fruits. Le séjour de la délégation congolaise dans la capitale russe s'inscrit dans le cadre des activités liées à la Journée internationale de l'enfance.

Cette opportunité a permis de lier les dynamiques d'échanges culturels et d'encadrement des jeunes aux enjeux de la diplomatie sportive, matérialisant la volonté commune des deux pays de promouvoir les valeurs du judo auprès des futures générations. Par la même occasion, le président de la Fécoju-Da a signé un autre mémorandum avec la Fondation Africa Centrum, dirigée par Jocelin Patrick Mandzela.