Congo-Brazzaville: Handball - Le tournoi de gala suit son cours normal

Le tournoi de gala organisé par la Dynamique le Réveil du handball congolais s'est poursuivi, le 31 mai, simultanément à Brazzaville et à Pointe-Noire, continuant à captiver l'attention du public.

La 7e journée de la compétition à Brazzaville a vu Lion sport s'imposer chez les dames devant Asel 27-17. Asoc a pris le meilleur sur Pierre-Ntsiété 30-20. Chez les messieurs, Avenir du rail a dominé Lion sport 28-22. L'Association sportive Bokouélé a eu raison de la Jeunesse sportive de Ouenzé 30-25 puis Patronage a battu Petro sport 27-25.

A Pointe-Noire, la 3e journée chez les dames a permis à l'AS Cheminots de confirmer sa bonne forme devant Pèlerin 40-16. La troisième défaite concédée par Pèlerin en autant de matches n'ébranle pas la détermination de cette jeune formation. L'AS Cheminots, leader, veut quant à elle entretenir cette flamme. Banco sport a pris le meilleur sur Tié-tié sport 30-25.

Chez les messieurs, l'Interclub continue à filer le mauvais coton puisque cette équipe s'est inclinée devant Pèlerin 20-30. NHA sport s'est imposé devant AS Cheminots 27-23 et Patronage a dominé Munisport 39-31.

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Notons que les matches de gala se jouent chaque dimanche, dans le seul but de combler le manque de compétitions préjudiciable aux clubs. Ils servent de tremplin à la préparation des futurs affrontements de grande envergure que la Dynamique entend organiser. A travers cette initiative, elle vise à redynamiser la discipline en perte de vitesse. Le but du tournoi étant de maintenir la cohésion des clubs et, surtout, de permettre aux staffs techniques de jauger sans cesse leur niveau.

Ces rencontres permettent non seulement aux joueurs et joueuses de préserver leur condition physique, mais aussi de renforcer leur confiance en soi avant le grand tournoi national à venir.