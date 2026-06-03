Congo-Brazzaville: Position fragile

Le tirage au sort des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des nations a confirmé une thèse bien connue: le football congolais n'est pas à sa place. Les mauvaises performances des Diables rouges ont poussé la Confédération africaine de football à rétrograder le Congo dans le quatrième chapeau au lieu du troisième comme jadis.

Ce qui veut simplement dire que sur le papier devant le Cameroun, les Comores et la Namibie, notre sélection nationale est aujourd'hui considérée comme l'équipe la plus faible de ce groupe G. C'est une alerte car si l 'on n'y prend garde, le Congo pourrait vite basculer dans les rangs des sélections obligées de passer par les préliminaires pour valider sa place dans les prochaines campagnes éliminatoires d'après 2027. A ce titre, l'identité que le Congo a patiemment bâtie pour devenir une nation de football ne sera plus qu'une seule vue de l'esprit.

L'urgence de redresser la barre s'impose à nous. Car seules les victoires pourraient nous éviter de côtoyer cette zone de turbulences. Attendu que les succès qui donnent de la joie au public sportif se préparent. Le gouvernement, la fédération, les athlètes devront tous parler le même langage : le football qui nous recommande de ne négliger aucun détail dans le processus de la préparation. On dit souvent qui veut aller loin ménage sa monture.

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Mais le temps ne joue pas en notre faveur. Fait inquiétant, depuis la publication du calendrier des éliminatoires, nous faisons du surplace quant au choix du sélectionneur. La construction d'une équipe tarde alors que chez les adversaires, les choses s'accélèrent. A force de trop traîner les pas, il sera difficile de relever enfin le défi tant attendu de s'asseoir à la table des 24 meilleures nations africaines. Il est donc temps d'agir !